Određene područne jedinice i filijale radiće u subotu, 4. oktobra 2025. godine, u terminu od 08:00 do 14:00 časova

Na osnovu analize broja nezamijenjenih ličnih karata, Ministarstvo unutrašnjih poslova obavještava građane da će određene područne jedinice i filijale raditi u subotu, 4. oktobra 2025. godine, u terminu od 08:00 do 14:00 časova, saopšteno je iz UP.

Rad će biti organizovan u sljedećim organizacionim jedinicama:

• Područna jedinica Podgorica

• Područna jedinica Bar

• Područna jedinica Budva

• Područna jedinica Berane

• Područna jedinica Bijelo Polje

• Područna jedinica Herceg Novi

• Područna jedinica Nikšić

• Područna jedinica Pljevlja

• Filijala Kotor

Na današnji dan 2. oktobra na teritoriji Crne Gore zamijenjeno je 498.816 ličnih karata, dok je broj nezamijenjenih dokumenata 69.978

Podsjećamo, Ministarstvo unutrašnjih poslova je počev od 30. marta 2020. godine počelo sa izdavanjem III generacije dokumenata, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti. Izmjenama zakona usvojenim od strane Skupštine Crne Gore u martu 2025. godine produžen je rok za zamjenu ličnih karata do 30. septembra, umjesto prvobitno predviđenog koji je trebao da istekne 30. marta.

Shodno Zakonu o ličnoj karti propisane i novčane kazne (čl.29 i čl. 30), ali represivan pristup nije fokus rada Ministarstva unutrašnjih poslova, već upravo rad u interesu građana. Ministarstvo unutrašnjih će i u narednom periodu redovno zaprimati zahtjeve građana i rješavati ih u najkraćem mogućem roku, kao što je to činilo i do sada.

Takođe, u kontinuitetu sprovodimo aktivnosti realizacije zahtjeva putem mobilne stanice, za nepokretna i bolesna lica, odlaskom na kućnu adresu, za one koji ne mogu da pristupe lično šalterima,zaključili su iz policije.