Iako danas ističe zakonski rok za zamjenu starih ličnih karata do sada to nije učinilo nešto više od 75 hiljada građana.

Izvor: MONDO

Za građane koji ne podnesu zahtjev za izdavanje lične karte u propisanom roku Zakonom o ličnoj karti predviđene su novčane kazne od 60 do 300 eura, kako prenosi CdM.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) za sada ne planira produženje roka i ponavljaju da je to već jednom urađeno.

“29.09.2025. godine, ukupno 75 083 građana nije zamijenilo ličnu kartu, dok je broj izdatih 493 649”, saopšteno je iz MUP-a.

Danas nakon 14h ističe zakonski rok za zamjenu starih ličnih karata, ali će šalteri MUP- a raditi i nakon ovog roka pa građani mogu ostvariti svoje pravo na zamjenu ličnog dokumenta, kako prenosi CdM.