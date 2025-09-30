Iako danas ističe zakonski rok za zamjenu starih ličnih karata do sada to nije učinilo nešto više od 75 hiljada građana.
Za građane koji ne podnesu zahtjev za izdavanje lične karte u propisanom roku Zakonom o ličnoj karti predviđene su novčane kazne od 60 do 300 eura, kako prenosi CdM.
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) za sada ne planira produženje roka i ponavljaju da je to već jednom urađeno.
“29.09.2025. godine, ukupno 75 083 građana nije zamijenilo ličnu kartu, dok je broj izdatih 493 649”, saopšteno je iz MUP-a.
Danas nakon 14h ističe zakonski rok za zamjenu starih ličnih karata, ali će šalteri MUP- a raditi i nakon ovog roka pa građani mogu ostvariti svoje pravo na zamjenu ličnog dokumenta, kako prenosi CdM.