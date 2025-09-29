Sjutra nakon 14h ističe zakonski rok za zamjenu starih ličnih karata.

Izvor: MONDO

Iako sjutra ističe zakonski rok za zamjenu starih ličnih karata do sada to nije učinilo nešto više od 75 hiljada građana. Ispred podgoričke “Limenke” dugački redovi i danas, mnogi su čekali i po nekoliko sati da bi predali zahtjev, a na pitanje zbog čega su čekali posljednji dan uglavnom odgovaraju da nijesu imali vremena.

One koje dođu do ulaza službenica policije usmjerava dalje.

Rok za zamjenu starih ličnih karata ističe sjutra. Zato su građani uporno čekali i po nekoliko sati da predaju zahtjev.

Za građane koji ne podnesu zahtjev za izdavanje lične karte u propisanom roku Zakonom o ličnoj karti predviđene su novčane kazne od 60 do 300 eura.

Zbog toga, pojedini i danas apeluju da se rok jos malo produži.

Sjutra nakon 14h ističe zakonski rok za zamjenu starih ličnih karata. Međutim, šalteri MUP- a će raditi i nakon ovog roka pa građani mogu ostvariti svoje pravo na zamjenu ličnog dokumenta.