Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Organizacija Kvir Montenegro uputila je zvanične pozive Premijeru Milojku Spajiću, i predsjedniku države, Jakovu Milatoviću, da prisustvuju 13. Povorki ponosa Montenegro Prajd, koja će se održati u subotu, 4. oktobra pod sloganom „Otpor gradi slobodu“.

Kako su saopštili iz te organizacije, pozivi upućeni najvišim državnim zvaničnicima imaju posebnu težinu, jer bi njihovo prisustvo značilo ne samo gest podrške LGBTIQ zajednici, već i potvrdu jasnog opredjeljenja države da ljudska prava i slobode svih građana i građanki stavi u središte svojih politika.

„Vjerujemo da će premijer Spajić i predsjednik Milatović prepoznati značaj naše borbe i pridružiti nam se u zajedničkoj težnji za stvaranjem ravnopravne i solidarne Crne Gore. Njihovo prisustvo poslalo bi snažnu poruku da je vladavina prava stvarna, a ne deklarativna, i da evropski put Crne Gore ne može biti potpun bez pune jednakosti za LGBTIQ osobe,“ poručili su iz Kvir Montenegra.

Organizatori naglašavaju da bi podrška premijera i predsjednika Povorki ponosa predstavljala važan ispit političke volje za poštovanje ljudskih prava, ali i konkretan korak ka ispunjavanju evropskih standarda i obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Njihovo zajedničko prisustvo bio bi istorijski čin kojim bi institucije države pokazale da stoje rame uz rame sa građanima i građankama u borbi protiv diskriminacije i nasilja, a za slobodu, jednakost i dostojanstvo svih.

Okupljanje učesnika i učesnica planirano je ispred Skupštine Crne Gore u periodu od 13h do 14h, dok će sama povorka krenuti u 15h i trajati do 16h.