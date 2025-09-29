Tokom noći došlo je do požara na automobilu koji je bio parkiran na Tgru Božane Vučinić.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Sinoć nešto poslije jedan sat zapalilo se vozilo na prkingu. Stanari obližnjih zgrada na Trgu Božane VUčinić prijavili su požar na automobilu, kako prenosi Dan.

Brzom intervencijom vatrogasne ekipe požar je lokalizovan i spriječeno njegovo širenje.

Vozilo barskih registarskih oznaka je pretpjelo izvjesnu materijalnu štetu, dok je blagovremenom intervencijom vatrogasne službe spriječeno njegovo širenje na ostala vozila u blizini.

Razlog požara zasad nije poznat, kako prenosi Dan.