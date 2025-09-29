Uprkos ograničenjima, uspjeli su da od bjelopoljske bolnice naprave zdravstveni centar za pacijente sa sjevera naše države, navodi dr Kenan Erović, direktor Opšte bolnice Bijelo Polje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

On je naveo da su se uprkos tome, trudili da racionalno koriste sve što imaju, a paralelno su radili i na privlačenju dodatne podrške kroz saradnju sa Ministarstvom zdravlja, Fondom za zdravstveno osiguranje, donatorima i lokalnom samoupravom. Istakao je da upravljanje bolnicom zahtijeva balansiranje između potreba pacijenata i mogućnosti sistema, što nije jednostavno. Kako je naglasio, uprkos ograničenjima, uspjeli su da od bjelopoljske bolnice naprave zdravstveni centar za pacijente sa sjevera naše države, kako prenosi Dan.

"Ono što je najveći uspjeh u prethodne četiri godine, pored navedenih projekata, jeste da smo stvorili kadrovsku bazu za budućnost, što je bio jedan od primarnih ciljeva u prethodnom periodu", istakao je Erović.

On je nedavno dobio novi četvorogodišnji mandat na čelu bjelopoljske bolnice, nakon što ga je imenovalo Ministarstvo zdravlja na osnovu javnog konkursa.

U prethodnom mandatu, prema ocjenama Ministarstva zdravlja i zaposlenih u bjelopoljskoj bolnici, ostvario je zapažene rezultate u unapređenju zdravstvenih usluga i razvoju ustanove. Bolnica je u tom periodu modernizovala dio opreme, unaprijedila infrastrukturu, ojačala stručne kapacitete i uvela nove medicinske procedure.

Novo imenovanje, kako navode iz resornog ministarstva, predstavlja potvrdu povjerenja u dosadašnji rad dr Erovića i očekivanje da će i u narednom periodu nastaviti sa daljim jačanjem sistema zdravstvene zaštite u Bijelom Polju.

"Prije svega, osjećam veliku čast, ali i obavezu. Povjerenje koje sam ponovo dobio obavezuje me da nastavim da radim sa još većom posvećenošću. Funkcija direktora bolnice nije samo rukovodeća, već i duboko humanitarna, jer svaki naš potez utiče na zdravlje i živote pacijenata. U prethodne četiri godine uspjeli smo da realizujemo nekoliko ključnih projekata. Modernizovali smo medicinsku opremu, uveli nove usluge, obnovili odjeljenja pedijatrije, hirurgije, infektologije, službe za laboratorijsku dijagnostiku, renovirali hiruršku, urološku i ginekološku ambulantu i poboljšali uslove rada za zdravstvene radnike. Posebno bih istakao unapređenje sistema organizacije rada, što je doprinijelo smanjenju lista čekanja. Takođe, tokom izazovnih perioda, poput pandemije, pokazali smo da smo sposobni da reagujemo brzo i odgovorno", rekao je Erović, kako prenosi Dan.

Prema njegovim riječima, to je rezultat zdrave sinergije između državnih institucija i pojedinaca koji su prepoznali značaj ulaganja u bjelopoljsku bolnicu, ne samo za građane Bijelog Polja, već i sjevera Crne Gore.

Ponosan sam na odnos koji je stvoren i koji je rezultirao realizacijom niza projekata u ustanovi. Ova saradnja i u budućem periodu ostaje okosnica razvoja bolnice. Pored niza privatnih firmi i pojedinaca koji su pomogli, osjećam profesionalnu obavezu da zahvalim Hajrizu Brčvaku, vlasniku kompanije Hemias, koji je investirao preko pola miliona eura u realizaciju projekata rekonstrukcije prostora i nabavke medicinske opreme, istakao je dr Erović, kako prenosi Dan.