Solarna elektrana Solar Sign Zaton, četvrta po redu u Crnoj Gori, svečano je otvorena kod Bijelog Polja.

Izvor: Mediabiro

Riječ je o investiciji vrijednoj 4,5 miliona eura, koja se prostire na površini od oko sedam hektara i predstavlja značajan korak u pravcu energetske tranzicije i održivog razvoja zemlje.

Elektranu su svečano u rad pustili investitori, predvođeni izvršnim direktorom Solar Sign Zaton, Nerminom Omerhodžićem, zajedno sa zvanicama, simboličnim presijecanjem vrpce, prenosi Mediabiro.

Elektrana je instalirane snage 4,8 megavata (MW) i može da snabdijeva oko hiljadu prosječnih domaćinstava.

„Vjerujem da energija sunca, koju puštamo na mrežu, simbolično pokazuje da domaći resursi, znanje, vizija i veliki rad mogu stvoriti nešto zaista značajno. Želim poslati i jasnu poruku mladima – ne čekajte savršene uslove, stvorite ih sami“, poručio je Omerhodžić.

On je naglasio da ne treba čekati da neko drugi pokrene inicijative umjesto nas.

„Budite ti koji pokrećete i male i velike ideje. Sa malo hrabrosti i puno rada rezultat sigurno dolazi“, naveo je Omerhodžić.