Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policijski službenici regionalnog centra bezbjednosti “Sjever“ - Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su u cilju zaštite bezbjednosti građana i suzbijanja krivičnih djela protiv sloboda i prava čovjeka, podnijeli krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju protiv službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija - G.B.(44) i Lj.M.(44) iz Bijelog Polja.

Oni se sumnjiče da su izvršili krivično djelo zlostavljanje, na način što su, u svojstvu službenih lica 23.8.2025. godine, u prostorijama Uprave za izvršenje krivičnih sankcija - Zatvor Bijelo Polje, zlostavljali zatvorenika G.G. iz Pljevalja, koji se nalazio na izdržavanju kazne zatvora, i prema njemu postupali na način koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo, nanijevši mu tom prilikom tjelesne povrede bliže opisane u izvještaju ljekara specijaliste.