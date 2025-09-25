U južnim predjelima Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na sjeveru promjenljivo do potpuno oblačno, povremeno i mjestimično sa kišom.

Izvor: MONDO/Isidora Matović

U južnim predjelima prijepodne se mjestimično očekuju kiša ili pljusak i grmljavina, a ponegdje su mogući izraženiji i obilniji pljuskovi.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura od osam do 21, najviša dnevna od 18 do 27 stepeni.

U Podgorica promjenljivo oblačno, tokom jutra ili prijepodneva povremeno kiša,moguća i grmljavina, a u drugom dijelu dana sunčani intervali. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 19, najviša dnevna do 27 stepeni.