Đeljaj je istakao da će Opština Tuzi štititi interese građana i životnog okruženja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Opština Tuzi uputila je zahtjeve Agenciji za zaštitu životne sredine i Ekološkoj inspekciji od kojih traže da preduzmu sve zakonske mjere protiv preduzeća Deponija i obezbijede sanaciju smetlišta na parceli koja je planirana za ozelenjavanje.

Predsjednik Opštine Tuzi Lindon Đeljaj kazao je da su inspektori komunalne policije Opštine Tuzi izvršili inspekcijski nadzor na sanitarnoj deponiji sa reciklažnim centrom, na katastarskoj parceli 9/1 KO Tuzi, UP 9-5.

" Tokom kontrole, koja je obavljena 24. septembra, konstatovane su nepravilnosti u radu privrednog društva Deponija. Utvrđeno je da se različite vrste otpada - inertni građevinski, biljni otpad, kao i polovne gume odlažu van ograđenog prostora deponije, na površini koja je, prema urbanističkom projektu i Planu upravljanja otpadom, predviđena da bude zaštićeno zelenilo. Ovakva praksa ne samo da je u suprotnosti sa planskim dokumentima, već istovremeno predstavlja i direktno kršenje Zakona o upravljanju otpadom, kojim je jasno zabranjeno odlaganje otpada van za to predviđenih lokacija. Svjesni da ovakvo postupanje predstavlja ozbiljnu prijetnju životnoj sredini i ekološkoj bezbjednosti naših građana, obratili smo se Ekološkoj inspekciji i Agenciji za zaštitu životne sredine tražeći da preduzmu sve zakonske mjere protiv Deponije i obezbijede sanaciju " rekao je Đeljaj.

Đeljaj je istakao da će Opština Tuzi štititi interese građana i životnog okruženja, prenosi Dan.

" Zato očekujemo od nadležnih državnih institucija brzo, odlučno i efikasno postupanje" navodi Đeljaj.