U Institutu za bolesti djece, prema jučerašnjim podacima, nema dostupnih termina za skener, pojedine preglede magnetnom rezonancom, pregled neurologa, psihijatra, fizijatra i endokrinologa

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Iako je novi SMS sistem zakazivanja pregleda u Kliničkom centru Crne Gore uveden u martu, šest mjeseci kasnije građani i dalje ne mogu da dođu do termina kod više ljekara - endokrinologa, hematologa, pulmologa, reumatologa, kardiologa...

Pacijenti su prethodnih dana negodovali jer u najvećoj zdravstvenoj ustanovi nema termina ni za dijagnostičke procedure. Izabranim doktorima u domovima zdravlja ne otvaraju se slobodni termini za gastroskopiju, kolonoskopiju, osteodenzitometriju, elektromioneurografiju. Nema slobodnih termina ni za preglede magnetnom rezonancom, dok se skener čeka nekoliko mjeseci.

Iz KCCG su “Vijestima” ranije pojasnili da se liste čekanja za specijalističke i dijagnostičke preglede formiraju na osnovu slobodnih termina koji se periodično distribuiraju u centralni sistem zakazivanja i time postaju dostupni izabranim i ljekarima sekundardnog nivoa zdravstvene zaštite, koji ih hronološkim redom dodjeljuju pacijentima.

Zbog velikog broja nerealizovanih pregleda, od marta ove godine uspostavili su sistem potvrđivanja termina putem slanja SMS poruka. Iz KCCG su kazali da je od početka marta do 20. juna realizovano oko 320.000 pregleda i dijagnostičkih procedura, a oko 88.000 nije realizovano, što je, tvrde, i dalje visok broj.

Novi sistem zakazivanja podrazumijeva da pacijent dobija obavještenje u vidu SMS poruke s detaljima zakazanog pregleda. Drugu SMS poruku, kao podsjetnik, dobija sedam dana prije zakazanog termina, a treću tri dana ranije, s molbom da pregled otkaže ukoliko iz bilo kog razloga ne može doći, slanjem besplatne poruke sa sadržajem NE na broj 14490.

Otkazivanjem pregleda, oslobađa termin za osiguranika kome je potreban.

U Ministarstvu zdravlja smatraju da je nedostupnost termina za specijalističke i dijagnostičke procedure šest i više mjeseci “rezultat višegodišnjeg zanemarivanja sistema”.

“Naslijedili smo sistem u kojem je zakazivanje bilo neuređeno i netransparentno, termini su se otvarali na po mjesec ili dva, bez realnog uvida u broj pacijenata na listama, što je otežavalo planiranje dodatnih ambulanti i konsultantskih timova”, rekli su “Vijestima” iz tog resora.

Tvrde da rade na tome da se termini otvaraju šest mjeseci unaprijed i više, a jasno su izdvojili prioritetne grupe, pa onkološki pacijenti i oni koji čekaju prvi pregled za akutna stanja i pripreme za operacije više ne čekaju zajedno sa ostalima.

Iz Ministarstva su ljetos kazali i da sprovode kontrole poštovanja pravilnika o listama čekanja u zdravstvenim ustanovama i da su uočili propuste u organizaciji i vođenju, od neujednačenog načina zakazivanja do nedostatka ažurnih evidencija.

Tvrde da su kao odgovor na to pokrenuli sveobuhvatnu analizu uzroka formiranja lista čekanja, koju sprovodi renomirana konsultantska kuća iz Ženeve. Analiza je predviđena i Akcionim planom Strategije za kontrolu kvaliteta, a ima za cilj identifikaciju glavnih problema i upoređivanje sa evropskim standardima i na osnovu toga predložiće konkretne i sistemske mjere unapređenja ove oblasti.

“Vijesti” su nedavno objavile da liste čekanja za radiološku dijagnostiku u najvećem, podgoričkom Domu zdravlja, nisu dovele do očekivanog rezultata iako je ukinuto elektronsko zakazivanje kako bi se skratile liste čekanja.

Više pacijenata žalilo se na to što su kod izabranih doktora dobili uput za RTG dijagnostiku s terminima za maj i jun naredne godine.

Dom zdravlja Glavnog grada ima jedan RTG i pet ultrazvučnih aparata, a pruža usluge za 200.000 građana iz tri opštine (Podgorica, Tuzi i Zeta), prenose Vijesti.