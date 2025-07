"Plata medicinske sestre je 620 eura! Smatrate li da neko sa tim može da plaća stan i da se prehrani?"

Odbor medicinskih sestara i tehničara Kliničkog centra Crne Gore već više od mjesec dana nije dobio odgovor na zahtjev za prijem koji su uputili premijeru Milojku Spajiću i ministru zdravlja dr Vojislavu Šimunu, a povodom zahtjeva za povećanje plata za 15 odsto više u odnosu na ostale kolege u sistemu, piše Dan.

To obrazlažu povećanim opterećenjem na radu u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori i niskim zaradama. Zahtjev upućen premijeru i ministru potpisalo je više od 1.000 medicinskih sestara i tehničara.

Iz Odbora medicinskih sestara i tehničara su kazali za Dan da planiraju i organizaciju protesta kao krajnju mjeru za iskazivanje nezadovoljstva, jer je prošao rok od mjesec dana koji su dali nadležnima da odgovore na njihov zahtjev.

"Mi smo imali sastanke sa većinom poslaničkih klubova, od kojih smo dobili načelnu podršku za naš zahtjev, jer smatraju da je opravdan. Iz Vlade i Ministarstva nas nijesu pozvali na razgovor. Iz Ministarstva zdravlja nam nijesu odgovorili ni na urgenciju koju smo im nedavno uputili", ističu iz Odbora.

"Plata medicinske sestre je 620 eura! Smatrate li da neko sa tim može da plaća stan i da se prehrani?", kazali su iz Odbora.

Odbor se i ranije ogradio od prekjučerašnjeg protesta Sindikata zdravstva, koji traži povećanje koeficijenata za srednji medicinski kadar.

"Izgleda da organizator protesta koristi našu kampanju i inicijativu u promociji svog sindikata kao da do sada nije imao vremena da iskaže revolt i organizuje protest. Ne sporimo nikome pravo da protestuje i zalaže se za povećanje opštih koeficijenata u Granskom ugovoru, ali napominjemo da to nisu naši zahtjevi! Naši zahtjevi su se odnosili isključivo na Klinički centar i povećanje zarada od 15 odsto više u odnosu na ostatak zdravstvenog sistema ne ulazeći u one poslove koje pregovaraju i za koje se zalažu granski sindikati. Naš Odbor je u ponovnoj komunikaciji i konsultacijama s dva poslanička kluba u Skupštini Crne Gore, gdje zajednički pokušavamo iznaći model Predloga o izmjenama Zakona o zaradama u javnom sektoru, jer nam je jasno da ovi što pregovaraju izmjene GKU ne žele da uvrste naše zahtjeve u tekst novog GKU", poručuju iz Odbora medicinskih sestara i tehničara KCCG, prenosi Dan.

Oni za Dan podsjećaju da su posljednje povećanje plata dobili kroz program Evropa sad 1 u decembru 2021.godine. Kako kažu, u januaru 2022. godine plata medicinske sestre je bila skoro na nivou prosječne zarade u državi, dok je danas daleko ispod toga i predstavlja najmanje plaćeno stručno zanimanje u Crnoj Gori, a koje ima ogromnu društvenu, ličnu i profesionalnu odgovornost.