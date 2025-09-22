Jesen 2025. dolazi večeras, u 20 sati i 19 minuta po srednjoevropskom vremenu i trajaće do 21. decembra, kada počinje zima.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Jesen na sjevernu Zemljinu poluloptu dolazi 265. dana 2025. godine u 38. nedjelji, do kraja godine ostaće još tačno 100 dana. U istom trenutku, na južnoj Zemljinoj polulopti počeće proljeće.

Jesen počinje u trenutku kada Sunce, u svom prividnom kretanju tokom godine, presječe nebeski ekvator i krene na južnu nebesku hemisferu. Tog dana Sunce izlazi tačno na istoku, a zalazi tačno na zapadu; obdanica i noć su jednaki i traju po 12 sati. Taj dan se zove jesenja ravnodnevica.

Jesen će trajati 89 dana, 20 sati i 43 minuta.