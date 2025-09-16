Pokrenuta su 72 prekršajna i 60 upravnih postupaka.

Izvor: Promo/ASK

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) do danas je okončala 198 cjelovitih provjera tačnosti i potpunosti, sprovela 96 dodatnih kontrola, a radi utvrđenih neslaganja i nedostajuće dokumentacije uputila 34 zahtjeva za dopunu izvještaja za iznose ispod 1.000 eura prilikom sveobuhvatne provjere imovine i prihoda 488 funkcionera i drugih zakonskih obveznika u skladu sa Godišnjim planom provjere za 2025. godinu, kako prenose Vijesti.

Kako se dodaje, pokrenuta su 72 prekršajna i 60 upravnih postupaka.

Iz ASK-a su naglasili da ovakav tempo kontrole znači manje prostora za zloupotrebe, zaštitu javnog interesa, transparentnost i veće povjerenje u institucije.

"ASK šalje jasnu poruku: pravila važe za sve i ne postoje zaštićene zone. Disciplina i transparentnost su temelj povjerenja. Svaki funkcioner ima pravo na fer postupak provjere, ali i obavezu tačnog i potpunog prijavljivanja. Nema odlaganja i nema izuzetaka. ASK će do kraja sprovesti plan i blagovremeno obavještavati javnost o svim mjerljivim rezultatima", dodaje se u saopštenju.

Kao dalje korake iz ASK-a navode: nastavak kontrole preostalih slučajeva, pravovremeno odlučivanje u pokrenutim postupcima, redovno informisanje javnosti kroz zbirne izvještaje i javne podatke, stalnu saradnja sa nadležnim organima i dubinsku kontrolu.

Agencija je pozvala građane da ako imaju saznanja o neslaganjima u prijavljenoj imovini i prihodima javnih funkcionera, svoje sumnje prijave.