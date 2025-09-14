ASK utvrdila je da je bivši sudija Apelacionog suda Ramo Striković prekršio više odredbi Zakona o sprečavanju korupcije, jer u zakonom propisanom roku nije dostavio izvještaje o prihodima i imovini nakon što je došlo do promjena vrijednih više od 10.000 eura

Izvor: Promo/ASK

U odluci se navodi da Striković nije prijavio sticanje kuće površine 281 kvadratni metar, da je njegova supruga kupila stambeni objekat u Ulcinjskom polju, kao i da je sin kupio nepokretnu imovinu u istom području. Pored toga, u izvještajima nije prijavljena ni prodaja nepokretnosti u većim iznosima. Među tim transakcijama su prodaja stambenog objekta bračnog supružnika u Dobroj vodi za 115.000 eura, prodaja stambenog objekta supruge u Ulcinjskom polju za 62.000 eura, kao i prodaja imovine sinova koji su članovi zajedničkog domaćinstva u Ulcinjskom polju, po osnovu više ugovora sklopljenih između 2022. i 2023. godine, kako prenose Vijesti.

Agencija je uvidom u ugovore o kupoprodaji i podatke iz Registra javnih funkcionera utvrdila da promjene u imovini nisu prijavljene u zakonskom roku od 30 dana, iako je riječ o transakcijama koje su višestruko prelazile zakonski limit od 10.000 eura.

Tokom postupka Striković je naveo da nije znao za obavezu prijavljivanja kupovine i prodaje nepokretnosti u roku, te da je u periodu kada su obavljene transakcije podizao kredit kod NLB banke.

Agencija je u odluci istakla da javni funkcioner nije osporio da nije prijavljivao promjene u izvještajima o prihodima i imovini nakon prodaje ili kupovine nepokretnosti, kako prenose Vijesti.

U obrazloženju se precizira da je Striković obavezan bio da prijavi svako uvećanje imovine preko 10.000 eura, ali i prihod od prodaje nepokretnosti u istom iznosu, što nije učinjeno.

Agencija je njegove iskaze da nije znao za ovu obavezu cijenila kao vjerodostojne, ali nedovoljne da opravdaju propust, kako prenose Vijesti.