Sindikat Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštio je da oni "ne žele biti dio napada na Ministarstvo, niti poziva na proteste".

Kako je saopšteno iz te sindikalne organizacije, njihovi predstavnici održali su juče sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem i njegovim najbližim saradnicima, te da su razmatrana najznačajnija pitanja u vezi sa poboljšanjem materijalnog položaja zaposlenih u Ministarstvu, kako prenose "Vijesti".

Nezavisni sindikat policije uputio je krajem avgusta listu zahtjeva vlastima, kojom traže povratak deset odsto primanja koja su im oduzeta, povećanje plata, novu opremu i dodatno zapošljavanje. Iz Nezavisnog sindikata policije tada su Vladi i Ministarstvu dali rok od 15 dana, a ukoliko ne dobiju odgovor spremni su na proteste i blokadu graničnih prelaza.

"Sindikat MUP-a, kao jedan od potpisnika Kolektivnog ugovora, jasno je istakao da ne želi biti dio napada na Ministarstvo, niti poziva na proteste. Naš stav je da nećemo učestvovati u radnjama kojima se podriva ugled službe i nanosi šteta građanima kojima smo dužni obezbijediti red, sigurnost i nesmetano ostvarivanje svih prava iz oblasti građanskih stanja", saopšteno je iz Sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je pri Savezu sindikata Crne Gore.

Ističu da žele da se kroz dijalog i socijalno partnerstvo, a ne kroz proteste i konflikte, "dođe do rješenja koja će biti u interesu zaposlenih i sistema u cjelini".

"Na sastanku je zaključeno da će se socijalni dijalog nastaviti kroz aktivnije uključivanje Sindikata MUP-a u sve procese od značaja za zaposlene, kao i kroz obezbjeđivanje ravnopravne zastupljenosti u radnim tijelima, radnim grupama i u Odboru za tumačenje i primjenu Kolektivnog ugovora. Ministar unutrašnjih poslova je tom prilikom potvrdio da će do kraja godine biti potpisan sporazum o raspodjeli sredstava za stambene potrebe zaposlenih, srazmjerno broju članova svakog sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora", navode iz Sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova.