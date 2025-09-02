Danas do 32 stepena

Izvor: MONDO

U Crnoj Gori danas se očekuje promjenljivo vrijeme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 32 stepena.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, ujutru je na sjeveru po kotlinama i duž riječnih tokova ponegdje moguća kratkotajna magla ili niska oblačnost.

Tokom dana će biti sunčano i toplo, dok se tokom noći očekuje djelimično naoblačenje.

Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha osam do 19, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena.