Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović istakao je da se do kraja septembra čeka mišljenje Agencije za zaštitu životne sredine o izgradnji kolektora u Botunu i ako ono bude negativno, odustaće se od izgradnje.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

On je u emisiji “Link” na Radiju Crne Gore, kazao da mu je važno da mišljenje bude utemeljeno, ali da ako bude pozitivno, ne vidi racionalan razlog da se od toga odustaje.

Istakao je da mu je jako važno da se dođe do odgovora da li je taj projekat opasan i u kojoj mjeri, kako prenosi RTCG.

“Tokom septembra trebalo bi da dobijemo mišljenje Agencije za zaštitu životne sredine. Važno mi je da ono bude utemeljeno. Ako se dokaže da je to štetno za građane, sva priča o gradnji prestaje. Ako je stav suprotan, ne vidim racionalan razlog za to”, kazao je Mujović.

Predložio je mještanima Botuna, ukoliko nemaju povjerenja u Agenciju da sami angažuju nezavisnog procjenitelja iz inostranstva i to mišljenje će biti uvaženo, kako prenosi RTCG.

“Ako bilo koja studija pokaže da je to štetno neću uraditi ništa pritiv svoje savjesti i mještana Botuna”, kazao je gradonačelnik.

Naglasio je spreman za dijalog sa mještanima Botuna oko izgradnje kolektora, ali da je zdravlje građana, koje je u značajnoj mjeri ugroženo, na prvom mjestu.

Komentarišući napade DNP-a zbog izgradnje kolektora u Botunu, Mujović je rekao da nema ništa protiv da mu se sudi prema njegovim djelima.

“Ako bilo ko smatra da radim bilo šta protiv druge opštine, smatram nisam dostojan gradonačelnik i da mi treba uskratiti povjerenje. Smatram da je kolektor za dobro i Podgorice i Zete, da nam je na pragu ekološka katastrofa i da to treba spriječiti. Dao sam 100 posto sebe i uvažio stav mještana Botuna, našao alternativnu lokaciju, nažalost, u tome se nije uspjelo”, kazao je gradonačelnik.

Istakao je da imamo rokove koji se tiču ulaska u EU.

“Ali sve to po strani, po strani grantovi, zdravlje građana nema cijenu, a ono je u značajnoj mjeri ugroženo”, kazao je on.

Kad sumira prethodnih osam mjeseci rada, kaže da su ucrtane jasne smjernice i da uz podršku Vlade može napraviti bolju Podgoricu.

On je rekao da je koalicija na nivou Glavnog grada do sada funkcionisala dobro i kvalitetno iako svako od političkih subjekata koji je čine ima različite strategije.

“Dokle god je zajednički cilj bolja Podgorica mi ćemo funkcionisati tako, ako dođe do toga da partijski interesi budu iznad tog cilja, svako može krenuti svojim putem. Ja se nadam da do toga neće doći”, kazao je Mujović, kako prenosi RTCG.