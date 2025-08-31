Štrajk će biti organizovan van nastave, kako se časovi ne bi prekidali, a sindikalci su nadležnima dali rok od 15 dana da isprave obračun. U suprotnom, najavljuju radikalnije mjere – od obustave nastave do masovnih protesta.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

U školama širom Crne Gore sjutra će biti održan štrajk upozorenja, kazao je za Pobjedu predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović. Povod je centralizovani obračun zarada, kojim su mnogim nastavnicima plate umanjene i do 50 eura.

Štrajk će biti organizovan van nastave, kako se časovi ne bi prekidali, a sindikalci su nadležnima dali rok od 15 dana da isprave obračun. U suprotnom, najavljuju radikalnije mjere – od obustave nastave do masovnih protesta.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija nijesu odgovorili na pitanja o ovom problemu. Ministarka Anđela Jakšić Stojanović ranije je saopštila da podržava centralizovani obračun i predložila povećanje određenih dodataka kroz izmjene Granskog kolektivnog ugovora, što je, prema sindikatu, zapravo njihova ranija inicijativa.

Sindikat mjesecima upozorava da vlasti izbjegavaju dijalog i da se na njihove dopise ne odgovara. Budžetska inspekcija nedavno je saopštila da je u školama pronašla nepravilnosti u obračunu plata, zbog čega smatraju opravdanim centralizaciju. Sindikalci uzvraćaju da inspekcija nije nadležna da tumači Granski kolektivni ugovor i ocjenjuju da je riječ o pokušaju disciplinovanja nastavnika.

Kako akt o minimumu procesa rada nije usvojen, prosvjetari formalno nemaju pravo na generalni štrajk.

Ipak, poručuju da neće odustati od borbe i najavljuju moguće tužbe zbog diskriminacije i kršenja kolektivnog ugovora, prenosi Pobjeda.