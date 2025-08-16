Albanski mediji prenose odluku Vlade kojom je ta država 20 miliona vrijedan međudržavni most uklonila sa svoje liste najvažnijih projekata

Izvor: MONDO

Iako najavljivan kao strateška investicija koja će povezati dvije susjedne države i udaljenost od primorskih gradova Ulcinja i Velipoje sa 73 kilometra smanjiti na svega kilometar, novi most na rijeci Bojani nije više prioritet Vlade Albanije, javili su albanski mediji.

Portal “Ekofin” objavio je da je taj projekat skinut sa liste projekata od nacionalnog značaja, prenose Vijesti.

“Izgradnja mosta preko rijeke Bune koji bi povezao Velipoju sa Ulcinjem u Crnoj Gori, i značajno skraćujući udaljenosti, nije prioritet za Vladu. Tri godine nakon što je ideja prvi put predstavljena na sastanku premijera Edija Rame i Dritana Abazovića u okviru “Otvorenog Balkana” u Ohridu, i nakon mnogih koraka i napora za pokretanje realizacije projekta, on više nije na listi projekata od nacionalnog značaja”, piše taj albanski portal.

“Vijesti” su potvrdu ove informacije tražile od crnogorskog Ministarstva saobraćaja, iz kojeg su kazali da nemaju informacije o navodnom uklanjanju ovog projekta sa liste prioritenih u Albaniji, te da je planirano da izgradnju međudržavnog mosta po sporazumu Vlade Crne Gore i Savjeta ministara te dvije države plaćaju po pola.

“S tim u vezi, u kapitalnom budžetu za 2025. godinu, obezbijeđena je pozicija za realizaciju navedenog projekta. Nadalje, donošenjem planskog dokumenta, tj. usvajanjem Prostornog plana Crne Gore do 2040. godine, stvoren je osnov za početak realizacije projekta. Ministarstvo nema, kako zvaničnu, tako ni nezvaničnu, informaciju da je projekat mosta preko Bojane uklonjen sa liste projekata od nacionalnog značaja za Republiku Albaniju. Vjerujemo da bismo u slučaju bilo kakvih promjena vezanih za predmetni projekat, o istima bili zvanično obaviješteni od strane nadležnog resora Vlade Albanije”, istakli su iz resora kojim rukovodi Maja Vukićević.

“Vijesti” su prije dva dana poslale pitanja Vladi Albanije i njihovom Ministarstvu infrastrukture i čekaju odgovore o potvrdi ove odluke, kao i razlozima zbog čega je zajednički projekat uklonjen sa liste prioritetnih.

Portal “Ekofin” navodi da je ovaj projekat do sada bio na listi prioriteta Vlade Albanije sa oznakom “zreo”, odnosno da za njega postoje preduslovi u vidu završene dokumentacije, pišu Vijesti.

Ističu da ga sada nema ni među projektima sa statusom “djelimično zreo” ili “nezreo”.

“U prethodnoj odluci usvojenoj u februaru 2025. godine, izgradnja mosta preko rijeke Bojane bila je na listi projekata sa statusom “zreo”, sa indikativnim fondom od 14 miliona eura, a za realizaciju je bio zadužen Albanski fond za razvoj. Vlasti u obje zemlje su više puta insistirale da će projekat biti realizovan i da neće ostati samo u 3D verziji. Međutim, izgleda da je promjena vlasti u Crnoj Gori, odlaskom Albanca Abazovića i dolaskom Crnogorca Spajića u oktobru 2023, promijenila i smjer prioriteta”, navodi ovaj mediji.

Planirano je bilo da dužina mosta bude 300 metara, da ima dvije saobraćajne trake, trotoare i biciklističke staze, te visinu od oko 10 metara iznad najvišeg nivoa vode, omogućavajući rječnu plovidbu. Planirano je da se izgradi zajedničkim finansijskim doprinosom obje države. U trenutku predstavljanja, kao i potpisivanja sporazuma o njegovoj izgradnji, vrijednost projekta procjenjivana je na ukupno 20 miliona eura.

Optimistične najave iz 2022.

Nekadašnji premijer Crne Gore Dritan Abazović i aktuelni premijer Albanije Edi Rama početkom juna 2022. u Skoplju, na bilateralnom susretu u okviru samita “Otvoreni Balkan”, predstavili su zajednički projekat izgradnje mosta preko Bojane koji će spajati Ulcinj sa Velipojem.

Iz Abazovićevog kabineta tada je saopšteno da je u budžetu za 2022. godinu odvojeno “oko 3.500.000 eura za izgradnju pomenutog infrastrukturnog projekta koji će povezati dvije države”, a da oko 34 kilometra nedovoljno iskorišćenih pješčanih plaža na tom području ove dvije države ima potražnju od oko 500.000 turista na godišnjem nivou. Istaknuto je da je trenutna udaljenost između Ulcinja i Velipoje oko 73 kilometra, a da bi izgradnjom mosta ona bila svedena na oko kilometar.

Abazović je tada kazao da će izgradnja mosta obje države koštati ukupno 20 miliona eura, po deset i jednu i drugu.

Međutim, “Vijesti” su u januaru objavile da je predlogom budžeta za ovu godinu za gradnju mosta na Bojani planirano 5.000 eura od 10 miliona eura, koliko je procijenjena vrijednost tog projekata za Crnu Goru. Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, u predlogu budžeta je ostavljeno tek pet hiljada eura jer projekat, koji bi zajednički realizovale Crna Gora i Albanija, mora da čeka izradu Prostornog plana Crne Gore (PPCG).

“I raspisivanje javnog poziva za izbor izvođača radova mora sačekati donošenje PPCG, a nije formiran ni zajedničkog odbor i dvije agencije koje bi trebalo da realizuju ovaj posao”, potvrđeno je tada “Vijestima” u Ministarstvu saobraćaja.

Kako je pojašnjeno, Sporazumom je definisano da će kroz donošenje odluka Odbora, strane da imenuju Agenciju za implementaciju koja će realizovati projekat izgradnje mosta, kao i Agenciju za praćenje ugovornih strana.

“Agencija za implementaciju projekta izgradnje mosta priprema svu potrebnu dokumentaciju za nabavku i nadzor nad izvođenjem radova, i dostavlja je na saglasnost Agenciji za praćenje ugovornih strana, uključujući i ostala odobrenja potrebna tokom životnog ciklusa projekta. Iz prethodno navedenih razloga agencije još nijesu formirane”, rekli su u Ministarstvu saobraćaja.

Iz Ministarstva su naveli da je predlogom zakona o budžetu za 2025. godinu definisana pozicija za finansiranje izgradnje mosta preko rijeke Bojane, čime će biti obezbijeđen neophodan iznos sredstava za ovu godinu, zavisno od datuma početka izgradnje i dinamike izvođenja radova...

Ideja o mostu živa više od deset godina

Ideja o izgradnji mosta na Bojani, koji bi povezao Crnu Goru i Albaniju, datira još od 2014. godine, kada se Rama sastao sa čelnicima Force.

Tada je među brojnim projektima važnim za Ulcinj, istaknuta i potreba izgradnje zajedničkog mosta na Bojani, prenose Vijesti.

Sastanku sa Ramom, prisustvovali su tadašnji predsjednik i potpredsjednik Force Nazif Cungu i Džaudet Cakuli, član predsjedništva te parije Ardijan Mavrić i IT menadžer Opštine Teuta Mehmedović.