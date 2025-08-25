Spomen-obilježje Rudolfu Karužiću Njunju uklonjeno je iz centra Herceg Novog po nalogu inspekcije za kulturno dobro Ministarstva kulture i medija.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Kako je saopšteno iz Opštine Herceg Novi, utvrđeno je da je spomen-obilježje "Pamtimo naše oriđinale" nezakonito postavljeno 2009. godine u Njegoševoj ulici te da za to ne postoji neophodna dokumentacija propisana Zakonom o spomen-obilježjima, kako prenose "Vijesti".

"Konstatovano je da u momentu obavljanja inspekcijskog nadzora ne postoji potrebna dokumentacija o podizanju spomen-obilježja 'Pamtimo naše oriđinale'. Inspektorka je ukazala na obavezu da se poštuje odredba člana 27 Zakona o spomen-obilježjima kojim se propisuje da su organi lokalne uprave nadležni za poslove kulture i građevinarstva dužni da spriječe bespravno podizanje spomen obilježja, donošenjem rješenja o zabrani podizanja, odnosno o uklanjanju bespravno podignutog spomen-obilježja", saopšteno je iz Opštine Herceg Novi.

Navode da je u skladu sa utvrđenim stanjem, inspektorka za kulturna dobra je rješenjem od 21. avgusta naložila Opštini Herceg Novi da po hitnom postupku, a najkasnije u roku od tri dana, ukloni sporno spomen-obilježje. Opština Herceg Novi je postupila po ovom rješenju i o tome, pisanim putem, obavijestila inspekciju za kulturna dobra, kako prenose "Vijesti".

"Lokalna samouprava je ostavila mogućnost da se u skladu sa Programom podizanja spomen-obilježja, uz poštovanje zakonske procedure spomen-obilježje 'Pamtimo naše oriđinale' postavi na drugoj lokaciji koja bi imala saglasnost svih nadležnih institucija", dodaje se u saopštenju.