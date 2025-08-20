Poziv za pomoć upućen je putem Operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, nakon što je tokom planinarenja povrijeđena državljanka Češke, zadobivši prelom podkoljenice.

Izvor: Mondo/ Goran Sivački

Avio-helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore uspješno su realizovali spasilačku akciju na području Durmitora.

Brzom i koordinisanom reakcijom spasilaca, povrijeđena turistkinja je locirana, zbrinuta i uspješno evakuisana. Ova akcija još jednom potvrđuje spremnost i profesionalnost Avio-helikopterske jedinice MUP-a imkoji su uvijek u pripravnosti da pomognu kako građanima Crne Gore, tako i brojnim turistima koji posjećuju našu zemlju.