Crnogorski državljanin sa prebivalištem u Italiji Demir Orahovac (25) preminuo je u nedjelju ujutro na odjeljenju intenzivne njege bolnice San Kamilo u Rimu, nakon što je izboden nožem u ulazu zgrade u ulici Via Ventimiglia, u rimskoj četvrti Trulo, pišu italijanski mediji.

Orahovac je podlegao povredama 24 sata nakon ranjavanja. Nakon njegove smrti, optužnica protiv trojice uhapšenih je preinačena u saučesništvo u ubistvu s umišljajem.

Karabinjeri su u subotu veče uhapsili Klaudija Zainagija (48), njegovog sina Andreu Zainagija (25) i Davidea Acolinu (37). Sva trojica imaju policijske dosijee, uključujući i krivična djela zbog nasilja. Trenutno se nalaze u pritvoru u zatvoru Rebibbija i očekuje se njihovo privošenje istražnom sudiji, piše CdM.

Istražitelji ne isključuju mogućnost da u napadu nije učestvovalo samo troje ljudi, već da je u potjeru za Orahovcem bilo uključeno više osoba, iako se sumnja da je samo jedan od njih zadao smrtonosne ubode.

Prema dosadašnjim saznanjima, motiv ubistva mogao bi biti povezan sa dugotrajnim sukobima između braće Orahovac i grupe koja u tom dijelu Trula kontroliše nelegalno zauzimanje stanova.

Naime, u junu prošle godine braća Orahovac su provalila u stan u vlasništvu javne stambene agencije ATER, koji je bio prazan jer se prethodna stanarka zbog zdravstvenih razloga preselila kod porodice. Iako su u početku bili upozoreni da napuste stan, kasnije su se vratili i ostali da žive u njemu.

Dok su se odnosi sa komšijama u zgradi vremenom donekle smirili, tenzije izvan zgrade su rasle.

Istražitelji su rekonstruisali da je u noći prije ubistva došlo do više nasilnih incidenata. Orahovac je navodno najprije oštetio ulazna vrata zgrade u kojoj žive Zainagije, nakon čega je pretučen u znak odmazde. Potom se ponovo vratio i zapalio automobil Fiat 500 u vlasništvu Klaudija Zainagija, pri čemu je vatra zahvatila i vozilo Lancia Y koje pripada jednoj stanarki, prenosi CdM.

U ranim jutarnjim satima subote, Demir Orahovac je napadnut i izboden nožem na stepeništu zgrade u kojoj je boravio.

Stan koji je nelegalno zauzeo je u međuvremenu zaplijenjen, a policija nastavlja potragu za eventualnim saučesnicima.