Najveću platu za jul primio je šef crnogorskog parlamenta Andrija Mandić, 3.036 eura, što je za 701 euro više od zarade koju je primio u januaru.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ostalim poslanicima kojima su uvećane zarade varijabile su se kretale od 172 do 716 eura, prenosi Dan.

Uprkos tome što uživaju brojne privilegije, poslanicima to kao da nije dovoljno, pa su za "izuzetan doprinos" čašćavani i varijabilama (nagradama). Tako je od početka godine dio poslanika konstantno primao varijabile i do 700 eura. Sada se broj predstavnika naroda kojima su porasle plate uvećao na 32, koliko je njih primilo zarade veće od 2.000 eura.

Neto zarade veće od 2.000 primili su: Andrija Mandić (3.036 eura, što je 701 eura više nego u januaru, kada je imao 2.335 eura), Zoja Lalović Bojanić (2.001 euro), Nikola Camaj (2.690 eura, što je povećanje za 525 eura u poređenju sa januarom, kada je primio 2.165 eura), Velimir Đoković (2.221, odnosno 175 eura više nego u januaru), Dejan Đurović (2.717 euro, što je više za 701 eura nego u januaru, kada mu je plata bila 2.016), Radinka Ćinćur (2.357 eura, odnosno 175 eura više nego u januaru), Mirsad Nurković (2.581 euro, što je povećanje za oko 540 eura u poređenju sa januarom, kada je primio 2.040 eura), Mehmed Zenka (2.076 eura), Jelenka Andrić (2.125 eura, što je povećanje za 350 eura u odnosu na januar, kada je primila 1.775 eura), Boris Bogdanović (2.357 eura, što je povećanje od 526 eura u poređenju sa januarom, kada je primio 1.831 euro), Dragan Bojović (2.114 eura, što je povećanje za preko 360 eura u odnosu na januar, kada mu je plata bila 1.752), Vladislav Bojović (2.182 eura, što je povećanje od 192 eura u poređenju sa januarom, kada je primio 1.990 eura), Bogdan Božović (2.408 eura, što je povećanje od 701 euro u poređenju sa januarom, kada je primio 1.707 eura), Vasilije Čarapić (2.270 eura, što je porast od 525 eura u poređenju sa januarom, kada mu je isplaćeno 1.745 eura), Artan Čobi (2.255 eura, što je povećanje od 530 eura u poređenju sa januarom, kada je primio 1.722 eura), Milan Knežević (2.543 eura, što je povećanje od 712 eura u poređenju sa januarom, kada mu je isplaćen 1.831 euro), Miloš Konatar (2.357 eura, što je za 526 eura više nego u januaru, kada je primio 1.831 euro), Boris Mugoša (2.626 – 2.611 eura, što je povećanje od 716 euro u odnosu na januar, kada je primio 1.910 eura), Jelena Nedović (2.114 eura, što je 350 eura više nego u januaru, kada je primila 1.752 eura), Andrija Nikolić (2. 521 eura, što je 712 eura više nego u januaru, kada je primio 1.809 eura), Boris Pejović (2.291 euro, što je 515 eura više nego u januaru, kada je primio 1.776 eura), Jevrosima Pejović (2.323 eura, što je za 526 eura više nego u januaru, kada je primila 1.786 eura), Dražen Petrić (2.057 eura, što je 358 eura više nego u januaru, kada mu je plata bila 1.699 eura), Zdenka Popović (2.338 eura, što je za 525 eura više nego u januaru, kada joj je isplaćeno 1.813 eura), Amer Smailović, (2.278 eura, što je povećanje od 526 eura u poređenju sa januarom, kada je primio 1.752 eura), Duško Stjepović (2.102 eura, ili 357 eura više nego u januaru, kada mu je plata bila 1.745 eura), Adrijan Vuksanović (2.300 eura, ili 525 eura više nego u januaru, kada mu je neto plata bila 1.775 eura), Jefto Eraković (2.246, što je za 351 euro više nego u januaru, kada je primio 1.895 eura), Oskar Huter (2.291 euro, što je za 366 eura više nego u januaru, kada mu je plata bila 1.925 eura), Momčilo Leković (2.114 euro, što je 351 euro više nego u januaru, kada je primio 1.763 eura), Nikola Rakočević (2.397, ili 611 eura više nego u januaru, kada mu je plata bila 1.786 eura), Gordan Stojović (2.094 eura, ili 263 eura više nego u januaru, kada je primio 1.831 euro), Jovan Jole Vučurović (2.095 eura, ili 350 eura više nego u januaru, kada je primio 1.745 eura) i Nikola Zirojević (2.080 eura, što je za 351 euro više nego u januaru, kada je primio 1.729 eura).

Poslanici Aleksandra Despotović, Marko Kovačević i Nikola Milović ne obavljaju profesionalno ovu funkciju i nije im isplaćivana plata. Po 350 eura isplaćeno je poslanicima Nikoli Rovčaninu i Ivanu Vukoviću. Pravo na razliku plate ostvarili su: Nermin Abdić (259 eura), Vladimir Bakrač (192 eura), Albin Ćeman (493 eura), Vladimir Dobričanin (554 eura), Miodrag Laković (1.583 eura), Branislav Nenezić (407 eura), Uglješa Urošević (1.290 eura) i Elvir Zvrko (49 eura), piše Dan.

Plate manje od 2.000 eura primaju poslanici: Dritan Abazović (1.831 euro), Admir Adrović (1.973 eura), Filip Adžić (1.714 eura), Mihailo Anđušić (1973– 1.797 eura), Ilir Čapuni (1.729 eura), Jasmin Ćorović (1.786 eura), Edina Dešić (1.809 eura), Abaz Dizdarević (1.925 eura), Darko Dragović (1.831 euro), Drita Lola (1.745 eura), Seid Hadžić (1.714 eura), Nikola Janović (1.745 eura), Tonći Janović (1.775 eura), Slađana Kaluđerović (1.786 eura), Jelena Kljajević (1.737 eura), Branka Marković (1.692 eura), Nađa Laković (1.786 eura), Dane Marković (1.820), Sonja Milatović (1 882), Ana Novaković Đurović (1.843), Vaso Obradović (1.925 eura), Bojana Pićan (1.692 eura), Miloš Pižurica (1.895 eura), Milica Rondović (1.971 euro), Armen Šehović (1.956 eura), Kenana Harbić Strujić (1.809 eura), Jovan Subotić (1.961 euro), Anđela Vojinović (1.729 eura), Maja Vučelić (1.722 eura), Dragana Vučević (1.797 eura), Aleksandra Vuković Kuč (1.984 eura), Milan Zečević (1.880 eura), Danijel Živković (1.775 eura) i Jelena Božović (1.775 eura).

Iz Skupštine su ranije rast zarada dijela poslanika objasnili isplatom varijabila zbog "značajnog doprinosa u aktivnostima radnih tijela i na sjednicama Skupštine i dodatnog angažovanja".

"Shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, zarada se sastoji od osnovne zarade, posebnog dijela zarade, dodataka na osnovnu zaradu i varijabilnog dijela zarade. Shodno članu 3 Odluke o varijabilnom dijelu zarade za poslanike Skupštine Crne Gore (Službeni list Crne Gore, br. 87/17), poslanik može ostvariti varijabilni dio zarade zbog značajnog doprinosa u aktivnostima radnih tijela i na sjednicama Skupštine i dodatnog angažovanja. U skladu sa članom 5 navedene odluke, varijabilni dio zarade za pojedini mjesec ne može biti veći od 80 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini, po podacima organa državne uprave nadležnog za poslove statistike ", odgovorili su ranije "Danu" iz Skupštine.