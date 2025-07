Stranci koji se doseljavaju u Crnu Goru i upisuju svoju djecu u naše vrtiće i škole ignorišu jezičku barijeru, odnosno, ne žele da ih šalju na dopunsku nastavu, koju u trajanju od najviše godinu dana za njih organizuje obrazovno-vaspitna ustanova.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

To je saopšteno na jučerašnjoj sjednici Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, koji je razmatrao amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, prenosi Dan.

Rasprava na ovu temu otvorena je povodom amandmana koji nije prihvaćen, a podnijela ga je poslanica Nađa Laković, koja je tražila da se dopunska nastava jezika propiše kao obavezna za djecu stranaca.

"S obzirom da postoji jedan pilot projekat u OŠ "Mirko Srzentić" u Petrovcu, kojim je data šansa za dopunsku nastavu. Međutim, svijest roditelja nije bila toliko visoka da dovode svoju djecu. Kada se stavi riječ "obavezno" to će možda drugačije zvučati tim roditeljima. Taj pilot projekat u Petrovcu i nije uspio. Smatram da pri svakom upisu, bez obzira da li se radi o vrtiću, osnovnoj ili srednjoj školi, treba strance roditelje upute da je dopunska nastava obavezna, ako žele da se upišu u našu državnu ustanovu", objasnila je Laković.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija Dragan Marković kazao je da je zakonskim rješenjem definisana obaveza ustanove da organizuje dopunsku nastavu iz našeg jezika za strance.

"Naše škole, posebno na primorju, gdje ima puno učenika iz Njemačke, Ukrajine i Rusije i drugih država, organizuju dopunsku nastavu dva časa sedmično u toku jedne školske godine. To u mnogim školama funkcioniše. Zašto u Petrovcu nije, vjerovatno roditelji nijesu bili zainteresovani da dovode učenike. Škola tu ne može ništa, ona je obavezna da organizuje dopunsku nastavu. To nije obavezan vid nastave, ako učenici ne žele da dođu, mi to ne možemo drugačije da regulišemo", rekao je Marković.

Laković je istakla da jezik ne smije biti prepreka obrazovanju, te da je cilj da se stranci integrišu u naše društvo. Ona je povodom Markovićeve izjave da od roditelja zavisi da li će dijete slati na dopunsku nastavu, istakla da "ćemo onda imati isti problem kao prošle ili pretprošle godine".

"Problem ćemo imati i sljedeće godine, ako ta nastava ne bude obavezna. Daću vam primjer s primorja, gdje je najviše stranaca. Majci je najlakše da dijete u 7 sati dovede u vrtić i ode na plažu da se sunča. I onda idemo na štetu naše djece, zbog toga što prosvjetni radnik, od mimike do pantomime i slično, koristi da objasni i pomogne djetetu koje ima jezičku barijeru. Onda moje dijete izlazi oštećeno. Zbog toga tražim da ovdje bude obavezno da svaki strani roditelj dovodi dijete na dopunsku nastavu. Mi moramo to da regulišemo", istakla je Laković.

Državni sekretar Dragan Marković je podsjetio da je samo osnovno obrazovanje obavezno, zbog čega ne mogu da obavežu učenike da pohađaju bilo koji drugi vid nastave, prenosi Dan.

"Mi radimo što je do nas i propisujemo da je obavezno da se organizuje taj vid nastave. I škola mora malo da se uključi, da animira roditelje, ne možemo baš sve da propišemo zakonom do kraja", kazao je Marković.

Amandmane su podnijeli i poslanici Radinka Ćinćur i Jevrosima Pejović, Zoja Bojanić Lalović, Aleksandra Vuković Kuč i Aleksandra Despotović, Vaso Obradović i Milica Rondović i Elvir Zvrko. Većina amandmana je prihvaćena, kao i dva koje je podnio Odbor.