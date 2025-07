On dodaje da su na Glavnom odboru Sindikata razgovarali kako će da se odrede ukoliko Vlada ne odustane od stava da nema kompromisa u spornom obračunu zarada, te kaže da je izvjesno da će organizovati ponovo protest – ispred Vlade oko 25. avgusta.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Predstavnici resornih ministarstava i Sindikata prosvjete nijesu još razgovarali o spornom obračunu zarada za jul mjesec kojim će se, kako tvrdi ova radnička organizacija, smanjiti plate nastavnicima do 50 eura. Predsjednik Sindikata Radomir Božović kazao je juče Pobjedi da ih niko nije zvao na razgovor.

“Imamo nezvanične informacije da je bilo kratke priče na sjednici Vlade o problemu, ali da su iz Ministarstva rekli da je to završeno i da ne nema razgovora”, rekao je Božović.

On dodaje da su na Glavnom odboru Sindikata razgovarali kako će da se odrede ukoliko Vlada ne odustane od stava da nema kompromisa u spornom obračunu zarada, te kaže da je izvjesno da će organizovati ponovo protest – ispred Vlade oko 25. avgusta.

“Ono što je, takođe, izvjesno u slučaju da ne bude dogovora, jeste da ćemo 1. septembra kada počne nastava organizovati štrajk upozorenja. To znači da ćemo obustaviti nastavu od osam do devet sati ujutro “, naveo je Božović.

Ukoliko i dalje ne bude komunikacije sa predstavnicima Vlade, prema njegovim riječima, u dogovoru sa nastavnicima sagledaće za koji vid radikalizacije su raspoloženi – proteste ili štrajk koji podrazumijeva potpunu obustavu nastave, piše Pobjeda.

Božović kaže da neće odustati od borbe za svoja prava. Ako su, kako ističe, određeni dio plate do sada primali nezakonito, navodi da ne može vlast da se ponaša tako što će da im umanji zarade, već da treba da pronađu kompromisno rješenje – da ne dođe do smanjenja zarada. Božović kaže da su do sada sve primali po zakonu, jer je svaki propis potpisan sa predstavnicima Vlade.

“Pričaju da smo nezakonito primali platu, ali još ne objašnjavaju kako”, kaže Božović.

Predsjednik Sindikata najavljuje da će podnijeti i tužbe nakon što nastavnici dobiju umanjenu zaradu, a koje državu mogu da ,,koštaju milione“.

U više navrata su do sada iz Ministarstva finansija saopštili da je obračun zarada – po zakonu. Isticali su da se kroz centralizovani obračun zarada samo poštuje zakon.

“Cilj centralizovanog obračuna zarada nije smanjenje plata zaposlenima u prosvjeti, već dosljedno poštovanje zakona i uvođenje principa – jednaka zarada za jednak rad. Uključivanjem ustanova iz oblasti prosvjete u sistem za centralizovani obračun zarada ne uvodi se novi način obračuna, već je riječ samo o softveru koji za obračun zarada već koristi 159 potrošačkih jedinica državnog budžeta “,isticali su iz Ministarstva finansija.

Dodali su da je Sindikat još u pripremnoj fazi bio upoznat s neujednačenom praksom obračuna u školama, te je bilo očekivano da su i sami prepoznali potrebu za standardizacijom i zakonitošću.

Iz Ministarstva finansija su navodili i da podržavaju sindikalnu borbu za radnička prava, ali ,,ne i manipulacije i pogrešne interpretacije koje obmanjuju upravo one koje sindikat treba da zastupa“.

Predstavnici sindikalnih organizacija prosvjete, s druge strane, odbacili su optužbe Ministarstva. Oni su se nedavno okupili ispred Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, negodujući zbog najavljenog smanjenja zarada, a nakon što je završen polučasovni protest uputili su se ka Vladi. Predstavnici Sindikata prosvjete imali su tog dana u 13 sati dogovoren informativni razgovor sa potpredsjednikom Vlade za obrazovanje Budimirom Aleksićem. Oni su nakon tog sastanka kazali da Aleksić nema mandat da pregovara s njima, već da su ga upoznali šta su problemi i zamolili da pomogne u nastavku socijalnog dijaloga. Kako su istakli, Aleksić im je obećao da će tokom dana uputiti urgenciju ministarki prosvjete Anđeli Jakšić-Stojanović i premijeru Milojku Spajiću u kom će navesti da treba da se nastave razgovori sa prosvjetarima.

Sindikalci su negodovali na protestu ispred Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija što ih predstavnici Vlade, kako su rekli, ignorišu. Kazali su tada da su premijeru pisali prije osam dana, da su ga molili da ih primi, ali da im nije odgovorio, prenosi Pobjeda.