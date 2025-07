Predlogom Zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju bilo je potrebno propisati da nastavniku protiv kojeg je podnijeta prijava za seksualno uznemiravanje učenika ili zaposlenog, direktor može privremeno zabraniti rad do okončanja postupka.

Izvor: Vlada Crne Gore

"Za vrijeme trajanja zabrane, nastavnik će obavljati druge poslove u skladu sa svojom kvalifikacijom i ostvariti isti iznos zarade kao prije zabrane. Ovo smo prepoznali da bismo poštovali načelo nevinosti. Sa druge strane smo zaštitili učenike od potencijalnih problematičnih situacija".

To je, tokom sjednice Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kazala ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Prema njenim riječima, tako će se obezbijediti uslovi za zaštitu od svih oblika nasilja i zlostavljanja u školama.

"Ako postoji osnovana sumnja, privremeno udaljavanje nastavnika iz učionice štiti potencijalne žrtve dok traje istraga. Za vrijeme trajanja zabrane, nastavnik će obavljati druge poslove u skladu sa svojom kvalifikacijom i ostvariti isti iznos zarade kao prije zabrane. Ovo smo prepoznali da bismo poštovali načelo nevinosti. Sa druge strane smo zaštitili učenike od potencijalnih problematičnih situacija“, rekla je ona.

Predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Nikola Rovčanin kazao je da je "Predlog zakona usmjeren matičnom odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport na dalju proceduru 20. juna".

"... Sa predlogom da se Zakon donese po hitnom postupku. Donošenje zakona ima za cilj stvaranje uslova za osiguranje i unapređenje rada obrazovnog-vaspitnih ustanova i kvaliteta realizacije standarda ocjenjivanja. Istaknuto je da se predloženim zakonskim rešenjem dodatno uređuje oblast rukovođenja ustanovom odnosno unapređuju i preciziraju odredbe koje se odnose na uslove i razrešenje direktora obrazovno vaspitnih ustanova“, rekao je Rovčanin.

Jakšić-Stojanović kazala je da je u prethodnom periodu usvojeno "jedanest zakona iz resora prosvjete, nauke i inovacija".

"Ostao nam je još Opšti i Zakon o visokom obrazovanju za koji se nadam da ćemo i o njemu govoriti u julu. Nakon toga, MPNI slijedi veliki posao koji se odnosi na izradu svih podzakonskih akata. Kada je u pitanju Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju potrudili smo se da, i na nivou radne grupe i u toku javne rasprave, identifikujemo koji su to najveći problemi obrazovanja i da dio tih izazova regulišemo. Zakonom se, po prvi put, eksplicitno definiše zabrana svakog oblika nasilja u ustanovi od učenika, roditelja i drugog lica i utvrđuje obaveza pokretanja prekršajnog, odnosno krivičnog postupka protiv lica koje to nasilje vrši... Time se jasno precizira da vaspitno-obrazovna ustanova mora biti siguran prostor za sve učenike, nastavnike i sve učesnike u tom procesu", rekla je.

Kako je kazala MPNI je u prethodnom periodu radilo na izmjeni normativa, pa je povećan broj pedagoga, psihologa i drugih stručnih lica u školama.

"Ministarstvo je pripremilo i Strategiju karijernog vođenja i savjetovanja za period 2025/30. Tekst te strategije se nalazi na javnoj raspravi. Po planu rada Vlade, predviđeno je da ona bude usvojena do završetka trećeg kvartala. Predlogom Zakona se, takođe, uređuje oblast koja se odnosi na onlajn nastavu u slučaju prekida obrazovno-vaspitnog rada. Dodatno se uređuje oblast i na udžbenike koji se upotrebljavaju radi ostvarivanja javno važećeg programa na način što se utvrđuje mogućnost izrade i primjene digitalnih udžbenika i sadržaja", kazala je Jakšić Stojanović.

Prema njenim tvrdnjama, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva dvije godine "intenzivno radi na digitalizaciji obrazovnih sadržaja". Kazala je da su završene tri lektire, kao i sadržaji koji se odnose na zaštitu od nasilja, sajber bezbjednost...

"Krenuli smo u pravcu digitalizacije udžbenika. Izabrani su udžbenici iz svakog razreda na čijoj se digitalizaciji već radi. Zakupljena je platforma od renovirane izdavačke kuće Klett, završena je obuka urednika u Zavodu, a nakon usvajanja novih planova i programa biće potpuno spremni da pristupimo procesu digitalizacije udžbenika“.

Predlogom Zakona, kazala je ministarka prosvjete, propisuje se i da radni odnos „miruje ne samo za vrijeme prvog, već i drugog mandata“.

"Što će značiti dodatnu sigurnost za najbolje kadrove, odnosno ona lica koja su po drugi put izabrana za direktora ustanove. U principu, taj period od četiri godine – godinu, dvije ili tri vam sigurno trebaju da se organizujete, kao i da pokrenete neke aktivnosti. Došli smo do zaključka da treba omogućiti da direktori imaju mirovanje radnog odnosa za vrijeme drugog mandata. Prosto da bi sve ono što su definisali svojim programom rada mogli da sprovedu".

Jakšić Stojanović je istakla da se Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju definišu i kriterijumi za odabir nastavnika.

"... Na način što se vrednuje prosječna ocjena i indeks uspjeha na studijama, vrijeme čekanja na zaposlenje u odgovarajućem nivou obrazovanja, dužina rada na određeno vrijeme, a način bodovanja kriterijuma i sačinjavanja rang liste propisuje MPNI“, objasnila je ona.

Poručila je da se prakse moraju mijenjati, te da se u prosvjeti moraju naći reprezentativni ljudi.

"Zakonom se utvrđuje mogućnost i uslovi za procjenu kvaliteta rada, u slučaju kada nastavnik ne ostvaruje kvalitet nastave u skladu sa propisanim standardima. Ako se, tokom postupka evaluacije, utvrdi da nastavnik ne zadovoljava kriterijume, upućuje se na pohađanje dodatnih programa stručnog usavršavanja u skladu sa preporukama Zavoda, odnosno Centra. Ako se na ponovnoj procjeni utvrdi da ne zadovoljava, neće više moći da izvodi nastavu, a pravo iz radnog odnosa ostvaruje kao zaposleni za čijim je radom prestala potreba“, objasnila je Jakšić Stojanović.

Prema njenim riječima, prava i obaveze roditelja su, takođe, definisana.

"Roditelj je odgovoran za redovno pohađanje nastave učenika, dužan je da učestvuje u realizaciji plana pojačanog vaspitnog rada i obavezan je da poštuje pravila rada ustanove. Definisali smo ih zato što se veoma često dešava da roditelji ne dolaze na roditeljske sastanke, odbijaju razgovor sa nastavnicima i razrednim starješinama. Kada nemate tu saradnju, onda vrlo malo možete da uradite. U tom procesu svako ima svoju ulogu i odgovornost“, kazala je Jakšić Stojanović, dodajući da su se u prethodnom periodu suočavali sa neprimjerenim ponašanjem roditelja.

Kazala je da se, u bazi MPNI, nalazi 129 organizatora obrazovanja odraslih od "kojih su mnogi neaktivni". Rekla je da se dodatno apostrofira obaveza organizatora da redovno unose podatke o programu obrazovanja i polaznicima.

"Dodaje se sedam novih uslova za rarzešenje direktora koji se odnose na nepostupanje po pravosnažnoj i izvršnoj odluci suda. Ako se protiv direktora potvrdi optužnica za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti, a naročito ako se radi o krivičnim djelima protiv polne slobode. Nepreduzimanje propisanih mjera i radnji prema nastavniku, odnosno drugom zaposlenom, u slučaju sumnje da je učinio krivično djelo protiv polne slobode na štetu učenika i nastavnika. Direktor odbije da se podvrgne ljekarskom pregledu u skladu sa ovim zakonom ili odbije da se podvrgne ljekarskom pregledu na zahtjev organa upravljanja. Ako se utvrdi da ustanova radi suprotno zakonu, statutu ili drugim opštim aktima ustanove, a direktor nije preduzeo mjere da se te nepravilnosti otklone. Direktor nije preduzeo preventivne aktivnosti radi zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u skladu sa ovim zakonom. Ako direktor dopusti promovisanje i prodaju roba i usluga koje nijesu obavezan nastavni sadržaj“, izjavila je ministarka prosvjete.

Objasnila je da je zakonom propisano da učenici poštuju jezičku i kulturološku različitost.

Poslanik Demokratske narodne partije, Dragan Bojović kazao je da je jako zadovoljan što je učestvovao u izradi izmjena i dopuna ovog zakona.

"Nijedno rešenje nije konačno. Sve što se kroz praksu pokaže da je manjakavo, može se ispraviti. Naša načelna teorijska rešenja moraju da prođu praksu".

Kako je kazao kriterijumu za zapošljavanje nastavnika su dugo vremena bili uklonjeni iz procedura, pa je za posljedicu imalo „politička zapošljavanja koja su trajala nekoliko decenija“. Istakao je da je važno uvesti rang listu, dužinu rada na određenom radnom mjestu, indeks uspjeha... Mišljenje je da se moraju birati kvalitetni nastavnici.

"Znate da su nastavnici pod pritiskom rukovodstva, uprave, tako i roditelja koji, često, imaju pretjerane ambicije i direktno se miješaju u davanje ocjene... Važan novitet je i svaka zabrana nasilja“, istakao je Bojović.

Član Odbora Vaso Obradović kazao je da je pohvalno što se ušlo u rješavanje problema svih oblika nasilja u školi.

"Ovaj krovni zakon iziskuje dosta podzakonskih akata koji moraju promptno da budu urađeni. Koji su to rokovi u kojima se pokreće prekršajni i krivični postupak? Šta je to nasilje? Koji su to njegovi indikatori“, pitao je.

Rekao je da svi indikatori pokazuju „da naša djeca nemaju baš neki uspjeh na zadovoljavajućem nivou kojim bi svi trebali da budemo zadovoljni“. Pohvalio je i razradu onlajn nastave.

"Što se tiče zapošljavanja nastavnika, sugestija bi bila da ne bi bilo loše, u ove nabrojane kriterijume, uvrstiti da se boduje i univerzitet odakle dolazi diploma, po Šangajskoj listi... Što se tiče procjene kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada nastavnika, apsolutno se slažem da svi moraju da prolaze kroz veoma prefinjen filter. Možemo da obezbijedimo da nastavnici budu sto procentno ispravni u sprovođenju onoga što je njihov osnovni zadatak – što ćešće provjere“.

Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Zoja Bojanić-Lalović pohvalila je tim MPNI.

"Neophodno je raditi podzakonskim aktima... Kada je riječ o načinu odabira direktora, plašim se da tu imamo dosta prostora za malverzacije i ostavljamo mogućnost da oni, koji nemaju jasnu viziju i koji dobro ne razumiju unutrašnjost obrazovno-vaspitnih ustanova, će rukovoditi“, izjavila je.

Podsjetila je da je neophodno da nivou vaspitno-obrazovne ustanove oformiti tim za borbu i prevenciju nasilja.

"U tom timu mora biti direktor/direktorka. Mora biti provjerena koliko puta je prisustvovao sastancima i da li je napravio izvještaj i da li zna šta se stvarno dešava. Kada je riječ o izboru direktora, postoji važan Program razvoja ustanove. Neophodno je da na Program razvoja ustanove mišljenje da Savjet roditelja, nastavničko vijeće i Školski odbor. I da ga dostave Ministarstvu... Biti nastavnik je posebna emocija. Ukoliko nemate ljubavi, želje i talenta da prenesete znanje. Upitno je“, rekla je Bojanić-Lalović.

Kazala je da nije primijetila da su kroz zakon „osnažene institucije sistema“.

"Važno je da u narednom periodu ljude od znanja upravo koristite na pozicije nadzora i savjetovanja u ovim institucijama, a da mladim ljudima dajemo šansu da postaju dobri i kvalitetni predavači. Možda na taj način privučemo mlade da se opredijele za ovu važnu poziciju“, poručila je poslanica DPS-a.