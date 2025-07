On je istakao da se nada da će uskoro imati bolje naponske prilike na Staroj Zlatici.

Izvor: Vlada Crne Gore

Detaljni urbanistički plan Donja Gorica očekuje se do kraja godine, a CEDIS posvećeno radi na rješavanju preopterećenosti trafostanica u naselju Stara Zlatica, poručio je u emisiji “Na vezi sa gradonačelnikom” na Gradskoj TV, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović.

„CEDIS i te kako vodi računa i aktivan je po pitanju rješavanja problema mještana Stare Zlatice. S tim u vezi, planirali su izgradnju nekoliko kapitalnih objekata – transformatorskih stanica za ovaj dio grada“, kazao je Mujović.

On je istakao da se nada da će uskoro imati bolje naponske prilike na Staroj Zlatici.

Može li se omogućiti gradnja u Donjoj Gorici na porodičnom imanju, jer decenijama čekamo na konkretne projekte?

Mujović: Postoji velika šansa da ovaj problem riješimo do 31. decembra ove godine. Izrada DUP-a Donja Gorica je započeta, urađeni su značajni koraci i prošla je i javna rasprava. Taj DUP je u statusu čekanja, jer nije usklađen sa Prostorno-urbanističkim planom Podgorice, odnosno planskim aktom većeg reda. Čuli ste da je ministar Radunović rekao da će Prostorno-urbanistički plan Podgorice biti ubrzo usvojen i nakon toga se može pristupiti i realizaciji DUP-a Donja Gorica. Naveo sam datum 31.12.2025, jer je izrada DUP-a započeta po starom zakonu i ukoliko želimo da ga završimo po tom zakonu, to mora biti do tog datuma. Ukoliko se ne završi do tada, onda izrada DUP-a mora da se radi po novom zakonu, a Glavni grad je taj koji je nadležan za izradu planske dokumentacije lokalnog nivoa. Nadam se da nećemo čekati to i da ćemo do kraja ove godine završiti DUP Donja Gorica.

Kako i gdje dobiti dozvolu za uličnu prodaju kokica?

Mujović: Aparati za prodaju kokica mogu se postaviti na gradskom zemljištu, a mogu biti postavljeni i na privatnom, a isto tako mogu biti postavljeni u užem gradskom jezgru ili na periferiji. U zavisnosti od toga u čijem se vlasništvu zemljište nalazi i toga koja je lokacija, jasno je definisana procedura kome se i na koji način možete obratiti. Ukoliko želite postaviti aparat za kokice u užem gradskom jezgru, a zemljište je Glavnog grada, ta lokacija mora biti prepoznata i definisana programom privremenih objekata. Nakon toga, Direkcija za imovinu Glavnog grada raspisuje javni poziv i kroz transparentan poziv možete se prijaviti i aplicirati za lokaciju koja vas interesuje. Ukoliko želite da u centralnoj gradskoj zoni na privatnom zemljištu postavite aparat za kokice, onda morate imati saglasnost vlasnika parcele i sa zahtjevom se obratiti Sekretarijatu za komunalne poslove. Sekretarijat izlazi na lice mjesta, uvjerava se o uslovima koji važe na toj lokaciji i nakon toga pozitivno ili negativno rješava zahtjev. Procedura je ista i za ostale zone.

U naselju Stara Zlatica imamo problema sa električnom energijom. Šta se može uraditi tim povodom?

Mujović: Trafostanice koje postoje u Staroj Zlatici su preopterećene. Ne postoji nikakav faktor rezerve i mogućnost dodatnog priključenja i proširenja povećanja kapaciteta tih transformatorskih stanica. CEDIS i te kako vodi računa i aktivan je po pitanju rješavanja problema mještana Stare Zlatice. S tim u vezi, planirali su izgradnju nekoliko kapitalnih objekata – transformatorskih stanica za ovaj dio grada. Planirana je izgradnja transforamtorske stanice „Stara Zlatica 2“ u okviru DUP-a Zlatica B i za navedeni objekat završena je izrada projektnog zadatka, a u toku je pribavljanje urbanističko-tehničkih uslova. Takođe, planirana je izgradnja trafostanice „Zlatica lakat“, a u toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a planirana je i izgradnja 10-kV kablovskog voda koji povezuje trafostanicu Stara Zlatica i trafostanicu Zlatičko polje. Tako da, postoje planovi i ovaj problem će biti riješen. Nadam se da ćemo u budućnosti imati bolje naponske prilike na Staroj Zlatici.

Kome da se obratim za jednokratnu novčanu pomoć i kakva je procedura? Da li mogu da je dobijem iako primam socijalnu pomoć?

Mujović: Jednokratnu pomoć možete da dobijete iako primate socijalnu pomoć. Neophodno je da se obratite Sekretarijatu za socijalno staranje. Procedura nije složena. Od dokumentacije treba da imate kopiju lične karte, kopiju žiro računa, ljekarsku dokumentaciju ukoliko je posjedujete, dokaz o visini prihoda za sve članove domaćinstva i uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje.

Kada će biti riješeno pitanje fekalne kanalizacije u Ulici Franca Rozmana?

Mujović: Uvidom u DUP Prvoborac u Ulici Franca Rozmana, u dijelu na koji se odnosi vaš zahtjev, nije planirana izgradnja fekalne kanalizacije. Svjestan sam problema i obratio sam se Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice, a oni će kontaktirati preduzeće Vodovod i pokušaćemo da pronađemo rješenje. Ne obećavam rješenje, ali obećavam da ćemo sve uraditi da pokušamo da makar istražimo može li se riješiti na način koji bi bio zadovoljavajući za vas.

Kada će se riješiti problem u Ulici IV proleterske brigrade, odnosno nastavka izgradnje Hercegovačke ulice u dužini od oko 50 metara?

Mujović: Postoji Glavni projekat koji je uspješno prošao reviziju i sve je to urađeno 2022. godine. Tačno je da je to značajan projekat, da bi to rasteretilo čitav taj pojas što se tiče saobraćaja i olakšalo funkcionisanje. Agencija je uradila elaborat eksproprijacije u martu 2023. i dostavila ga Direkciji za imovinu na dalje postupanje. Sporne su dvije parcele. Jedna je u vlasništvu države, a druga u privatnom vlasništvu. To je problematično i taj se problem mora riješiti. Tu imamo veliku kočnicu u realizaciji ovog projekta, ali sve ćemo uraditi da se taj problem riješi.

Da li Glavni grad planira da u 2025. godini riješi pitanje uvođenja fekalne kanalizacije i zamjene vodovodne mreže u ovom dijelu Ulice IX Crnogorske brigade?

Mujović: Programom uređenje prostora za 2025. godinu nije predviđena rekonstrukcije ove ulice. Takođe, dodatnim uvidom dokumentacije konstatovano je da postoje neriješeni imovinsko-pravni odnosi u ovoj ulici i to je otežavajuća okolnost da se pristupi sanaciji.