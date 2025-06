Za “Grbalj” i “Perast” sadašnji papiri ističu sredinom ljeta, pa ti brodovi mogu biti isključeni usred sezone zbog ponovljana tendera.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenose Vijesti, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, odnosno njihov Sektor za pomorski i priobalni prevoz koji upravlja trajektnom linijom u Boki, raspisao je ponovljene tendere za remonte tri trajekta iz njihove flote - brodova “Teodo”, “Perast” i “Grbalj”. Prethodni su poništeni nakon što je državno preduzeće pristigle ponude proglasilo neispravnim.

Za “Grbalj” i “Perast” sadašnji papiri ističu sredinom ljeta, pa ti brodovi mogu biti isključeni usred sezone zbog ponovljana tendera.

Remont “Teoda” je procijenjene vrijednosti 140.000 eura bez PDV-a. Predviđeno je da traje 25 dana, a ponude se predaju do 16. juna. Ovaj brod ima svjedočanstvo o tehničkoj ispravnosti i sposobnosti za ploviodbu, koje mu je izdao Tehnički inspektorat Uprave pomorske sigurnosti, koji važi do kraja septembra što znači da bi do tada mogao raditi čak i ako ovaj tender propadne, prenose Vijesti.

Drugačija je situacija sa drugim najvećim po kapacitetu brodom-trajektom “Grbalj” kojem papiri ističe sredinom ljeta, a zbog čega je neophodno da novi tender za njegov remont uspije kako brod ne bi bio povučen iz saobraćaja usred najvećih ljetnjih gužvi. Kompleksniji remont trajekta “Grbalj” procijenjene je vrijednosti 360.000 eura bez PDV-a, predviđeno je da traje 25 dana, a ponude zainteresovanih brodogradilišta primaju se do 30. juna.

Do 12. juna primaju se i ponude za remont malog trajekta “Perast” procijenjene vrijednosti 70.000 eura bez PDV-a. Njegov remont bi trajao 22 dana.

Morsko dobro kasni sa pripremama trajektne flote za ovu sezonu, jer su planirani redovni godišnji remonti ova tri trajekta već jednom odloženi jer su tenderi koji su bili raspisani krajem marta zvanično propali u prvoj polovini maja, iako su na sva tri dobijene ponude i to brodogradilišta “Adriatic 42” iz Bijele, brodogradilišta “Punat” sa Krka i “Lošinjske plovidbe - Brodogradilište” sa Malog Lošinja iz Hrvatske, prenose Vijesti.

Služba za javne nabavke Morskog dobra, pozivajući se na član 140 Zakona o javnim nabavkama, isključila je sve ove ponuđače iz postupka javne nabavke. To je urađeno iz, sa stanovišta pomorske i brodograđevne struke, neshvatljivih razloga jer su kao formalne greške ponuđača naveli i to što sva tri ponuđača nisu jasno naznačili tačan broj komada svoje opreme i mehanizacije koje će oni koristiti prilikom dokovanja i remonta trajekata ili nije naveden pravni osnov (svojina ili zakup) po kojem ponuđač raspolaže tom opremom i sredstvima, iako su sva tri brodogradilišta dostavila spisak svih svojih tehničkih sredstava i opreme kojom rasložu, a koji su inače, znatno iznad tenderom traženih minimalnih uslova.

Uz to, nekim od ponuđača su stručne službe Morskog dobra kao formanu neispravnost ponuda, našle i to što oni u svojim “Izjavama privrednog subjekta” koji su prateći dio ponuda, nisu dostavili diplome i stručna uvjerenja odnosni dokaze o tome kako su kod njih radno angažovani specijalistički kadrovi koji će izvoditi radove na trajektima - prvenstveno zavarivači. Administracija Morskog dobra je iz tog razloga, kao neispravne proglasila ponude brodogradilišta iako su oni u njima naveli imena svojih zaposlenih koji su međunarodno sertifikovani od nekih od najznačajnijih svjetskih klaifikacionih društava u brodogradnji i brodoremontu poput DNV-a, HRB-a, RINA-e, Lloyd Registera...

Zbog svega ovoga redovni remonti trajekta Morskog dobra značajno kasne u odnosu na optimalnu dinamiku, uz i dalje prisustnu opasnost da zbog svega toga, drugi najveći trajekt iz njihove flote, brod “Grbalj”, bude veći dio predstoječeg špica sezone van upotrebe. Morsko dobro je ovih dana raspisalo i tender za kupovinu dizel goriva za pogon svoje trajektne flote, vrijedan 1.500.000 eura sa PDV-om, prenose Vijesti.

Morsko dobro je raspisalo tender i za nabavku novih mobilnih telefona za rukovodioce te firme, ukupne procijenjene vrijednosti 9.500 eura sa PDV-om.

Toliko je naime, ta državna kompanija na čijem je čelu direktor Mladen Mikijelj spremna da plati ukupno osam traženih mobilnih telefona od čega je njih sedam, kako se vidi iz tražene specifikacije, tipa “iPhone 18”, proizvođača “Apple”, dok je samo jedan traženi uređaj može biti nekog drugog proizvođača koji funkcioniše na android operativnom sistemu.

Ponude se dostavaju do 10. juna za ovu javnu nabavku i isporuka je 10 dana od dana potpisivanja ugovora, prenose Vijesti.