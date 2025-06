Teretni brod je izgrađen u kineskom brodogradilištu u Šangaju, 2012. godine. Ovaj bulkcarrier id 35.000 tona, izdat je kompaniji Trithorn Bulk po cijeni od 8.450 dolara dnevno.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Teretni brod Crnogorske plovidbe, „Kotor“ zadržan je u američkoj luci Savana, prije sedam dana i još nije dobio „zeleno svijetlo“ da isplovi dok se ne otklone tehničke nepravilnosti. Obalska straža zadržala je brod u ovoj američkoj luci zbog tehničke neispravnosti. Brod je uplovio u luku Savana 14.juna u jutarnjim satima, prenosi Primorski portal.

Teretni brod je izgrađen u kineskom brodogradilištu u Šangaju, 2012. godine. Ovaj bulkcarrier id 35.000 tona, izdat je kompaniji Trithorn Bulk po cijeni od 8.450 dolara dnevno.

Prema ranije navodima direktora Crnogorske plovidbe Vladimira Tadića ta kompanija preuzela je brod „Kotor“ krajem maja u luci Barranquilla, Kolumbija.

Direktor Crnogorske plovidbe je kazao da će se javiti Primorskom portalu nakon što završi sastanak.

Za sada nema odgovora na pitanje u kakvom je stanju ovaj teretni brod na kome je posada iz Crne Gore i Gruzije. Nema odgovora ni na pitanje ko će platiti dangubu jer je brod zadržan mimo planova unajmitelja.

Podsjetimo, prije mjesec dana Skupštine akcionara Crnogorske i Barske plovidbe podržale su privremeno rješenje koje je predložilo Ministarstvo pomorstva, da barska kompanija preuzme upravljanje brodovima „21. maj“ i „Kotor“ od kotorske kompanije.

Barani, koji su trenutno u povoljnijoj finansijskoj situaciji, uplatiće brodarskoj kompaniji iz Kotora do kraja ove godine do milion eura, a do sada uplatiće do 300.000 eura.

Saradnja dvije brodarske kompanije je rezultirala pronalaženjem novih unajmitelja brodova Crnogorske plovidbe, „21. maj“ i „Kotor“.

Brod „21. maj“ dat je u najam renomiranoj kompaniji Oldendorff iz Njemačke.

Ugovorena dnevna cijena najma znatno je povoljnija nego do sada i iznosi 8.750 dolara.