Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, tokom rasprave u Skupštini Glavnog grada, nije mogao da kaže tačan datum početka gradnje kolektora.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako prenosi Dan, kada je u pitanju lokacija u Botunu, kako je rekao, Vodovod odgovora na pitanja Agencije za zaštitu životne sredine na elabrorat o procjeni uticaja na životnu sredinu, a potom pročitao dopis koji je dobio u vezi sa alternativnom lokacijom u krugu Kombinata aluminijuma.

"Da bi se izvršila tehnička procjena podobnosti lokacije Glavni grad mora da pošalje dokumentaciju o procjeni kontaminacije zemljišta i vazduha na lokaciji, geotehničko ispitivanje bušotine dubine 15 metara i topografsko snimanja terena - kaže Mujović.

On je rekao da ne kupuje vrijeme, prenosi Dan.

"Tražim alternativno rješenje ali ne na način da uništim moj grad u smislu velikih penala koje ćemo trebati da platimo. Mi smo sada između čekića i nakovnja. Imamo sa jedne strane zahtjeve Botunjana, a sa druge strane prijatnju kaznama. Ključno je da nađemo lokaciju na kojoj možemo kupljenu opremu da implementiramo. Kod mene ne postoji ni primisao da se to baci u vodu - kaže Mujović.

On je rekao da je u toku nabavka data logera koji se montiraju na vodovodnim cijevima koji će da detektuju kvarove i nelegalna priključenja. Kazao je su pokrenuti razgovori sa nekoliko firmi o zamjeni 90.000 vodomjera sa analognim očitavanjima sa vodomjerima sa daljinskim očitavanjem. Rekao je da je u pitanju milionski projekat. Vjerovatno će biti riješen kreditom, rekao je on.

Zamjenik gradonačelnika Boris Spalević naveo je da će preispitati sve vodne dozvole izdate restoranima, akva parkovima i ostalim objektima izgrađenim u zoni vodoizvorišta Mareza. On je rekao da je izvorište Mareza ugroženo, a da je riječ o izdavanju dozvola u periodu od prije četiri, pet godina, prenosi Dan.

"Kao rukovodilac Službe za poljoprivredu nisam htio da izdam vodne dozvole, ne zbog toga što je to bila moja želja, već zato što objekti nisu ispunjavali uslove za vodne dozvole. Tražim od vas da se zapitate kako to da se u vodnom dobru, na izvorištu Mareza, dešava da neko dođe, neću da kažem ko, a možete da pretpostavite, sazida most kroz koji treba da prođe rijeka Trešanica. Znate li zašto ove godine nema zamućenja vode? Nije bilo muka ovoj gradskoj upravi da zajedno sa kolegama iz Vodovoda, digne nelegalne ustave, zbog kojih se voda i mutila – rekao je Spalević.

Stefan Ćulafić (DPS) pitao je da li će takav stav imati i kada je u pitanju gradnja Veljeg brda. Odbornik DPS-a Vladan Arsović rekao je da je vlastima za sve kriv DPS. On je kazao da je stanje mašinske opreme na Marezi u dobrom stanju jer je remont rađen 2021. i 2023. godine.

"Ako ste riješili problem sa zamućenjem vode, svaka čast. Ali sumnjam u to da su ustave bile jedini razlog tome za zamućenje vode – rekao je Arsović.

Direktor Vodovoda Aleksandar Nišavić kaže da se trude da sve te ustave kontrolišu iz Glavnog grada, a ne da ih kontrolišu određena fizička lica koja u svojim vozilima voze ključeve koji služe za podizanje i spuštanje ustava i da Glavni grad ne zna ko su ta lica i gdje se nalaze. Tim procesom ublažićemo mutnoću, rekao je Nišavić.

V.d. direktor Čistoće Denis Hot je rekao da mu je poražavajuće to što odbornici ne razumiju kako je regulisan rad gradskih preduzeća.

"Nama Ministarstvo određeuju regulativu i ono nas prinudi da odredimo cijenu sa kojom ćemo da poslujemo - negativno. Kada bi Glavni grad izdvajao velika sredstva vi bi se opet bunili. Ono što sam napravio dobro sigurno su milionski, ne prihodi, nego naplata. Da bi poslovala pozitivno 2019, 2020, 2021. i 2022. godine Čistoća je fiktivno fakturisala Glavnom gradu ujede pasa i poslovala pozitivno. To sada ne može normalno da se naplati i sada kada sam ja došao za v.d. direktora Čistoće to će da se otpiše, to ide na rashodnu stranu i javlja se minus - rekao je Hot.

On se osvrnuo i na jednu bivšu zaposlenu u Poreskoj upravi koja je kako je rekao izvodila raznorazne malverzacije u smislu da kad god fali sredstava da Čistoća bude pozitivna, ona je nalazila način da uknjiži određena sredstva.

"Tako se 2020. godine sa stanovima izvršila određena malverzacija gdje je prikazano pozitivno poslovanje, 2021. godine su upisana reciklažna dvorišta u iznosu od 800.000 eura – naveo je Hot, prenosi Dan.

"Ako imate 70.000 korisnika, a prosječan račun je oko tri eura i domaćinstvo ima tri člana, znači po članu plaćate tri centa dnevno. Koja se to druga usluga plaća centima- rekao je Hot.

Šef kluba odbornika DPS-a Andrija Klikovac je rekao da je u preduzećima 2022. godine radilo 2.322 zaposlena, a 2024. je to 2.607 radnika. On je naveo da su godinama od politčke konkurencije slušali kako Putevi, Čistoća, Parking servis imaju višak zaposlenih.

"Putevi su 2022. godine imali 136, a danas 278 zaposlenih, dok je Čistoća 2022. godine imala 568 a sada 644 - rekao je Klikovac.

Naveo je da Čistoća tone u finansijske probleme, da je uvećan broj radnika, a da grad i dalje nije čist.

U izvještaju o radu o radu gradonačelnika, uprave, posebnih i stručnih službi Glavnog grada u 2024. godini, tačnije Olivere Injac preskočena je politička nestabilnost koja je obilježila tu godinu, opšta je ocjena nakon skupštinske rasprave o tom dokumentu. V.d. šefica kabineta gradonačelnika Podgorice Vesna Brajović je saopštila da je u prošloj godini realizacija budžeta bila 75 odsto. Kao dobar primjer istakla je Upravu lokalnih javnih prihoda koja je premašila cilj za 15 odsto i za toliko imala veće lokalne prihode, prenosi Dan.

"Neophodno je napomenuti i proaktivnost Sekretarijata za lokalnu samoupravu, ali i aktivnosti koje su preduzete u cilju pobljašnja položaja mladih i studenata. Glavni grad je uzeo učešće u četiri međunaredne organizacije- rekla je Brajović.

Srđan Perić (Preokret) je istakao da je godinu obilježila politička nestabilnost i tranzicija vlasti zbog čega su trpjeli građani. Kazao je da je bez progresa kada su u pitanju tri situacije - istočna tribina, kolektor i otkrivanje nezakonitih radnji bivših uprava.

"Po onoj Čerčilovoj, kada nešto nećete da riješite osnujete komisiju. Toga smo se nagledali - rekao je Perić.

Odbornik Demokrata Mitar Vuković kaže da nema namjeru da bude advokat gradonačelnice Olivere Injac ali da mu je zasmetala konstatacija da nije izgradila stadion i pitao kako je to mogla učiniti za godinu i po dana. On je podsjetio istorijat građenja stadiona pod Goricom, kao i na brojne davne godine kada je vlast DPS-a uveliko pričala o kolektoru.

Ilija Mugoša (SEP) je kazao da izvještaj sadržajno skroman. On je rekao da nema kvantitativnih podataka. Rekao je da nije bilo reforme javne uprave. Naveo je da u izvještaju nema podataka koliko je nečega planirano, a koliko ostvareno.

Kada pričate o Oliveri Injac i bivšoj upravi mislim da treba da ustanete jer je ona doktor nauka za sve bivše gradonačelnike Podgorice, poručio je Boban Radević, odbornik Slobodne Crne Gore.

"Da ništa drugo nije uradila, nego što je zaustavila lopovluke po Podgorici dosta je i treba da joj se svi odužimo za to što je uradila – rekao je Radević.

Mirjana Radulović (DPS) je navela da nema ništa afirmativno da kaže o izvještaju, te da je sve rađeno nesadržajno. Ona je navela da je u pitanju izvještaj koji neće mnogo koristiti za analizu. Poručila je da treba birati ljude od znanja, zvanja, poštovanja i integriteta, prenosi Dan.

Odbornik DPS-a Vladan Arsović kaže da je primijetio da se niko od odbornika parlamentarne većine ne javlja da brani izvještaj gradonačelnice Olivere Injac.

"Imamo promjenu samo na mjestu gradonačelnika. Očigledno da za sve ono što nije valjalo ste okrivili Oliveru Injac, iako ne smatram i javno kažem, da je ona bila jedina odgovorna. Postoji sistem koji je urušen, računam ne u najvećoj mjeri zahvaljujući njoj – rekao je Arsović.

Adi Jakupović (DPS) je naveo da je inicijativa za smjenu Olivere Injac potekla iz vlasti i da bi volio da čuje od njih razloge. Odbornik SDP-a Budimir Mugoša ocijenio je da u prošloj godini nije bila dobra realizacija budžeta. Mitar Šušić (NSD) poručio je da komentare opozicije doživljava pozitivnim jer su se bavili stilom izvještaja.

"Imajući u vidu da ste opozicija koja bi trebalo da sa suštinske strane kritikuje izvještaj, a da ste se bavili stilom i rječnikom dovoljno ukazuje na to da izvještaj vjerno odražava ono što je bio rad prethodne urpave, koji je mogaom biti bolji i dinačniji. Nadam se da će u narednom periodu biti takav – rekao je Šušić.

Odbronica PES-a Anđela Mićović kazala je da je opozicija pokušala da zbuni građane.

"Stekla sam utisak da je opozicija, od kako je nova gradska uprava stupila na dužnost, nekako emotivno pogođena. Nadam se da će ih to osjećanje napustiti u naredne četiri godine kako se grad bude razvijao ubrzanim tempom – rekla je Mićović,prenosi Dan.