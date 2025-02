Mujović kaže kako je prvobitno mislio da postoje lukrativni razlozi za protivljenje izgradnji kolektora u Botunu, da neko "tvrdi pazar" i da bi možda htio da bolje proda svoju imovinu, ili da su razlozi politički.

Izvor: MONDO

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da je 90 odsto opreme za kolektor u Botunu stiglo i da se nalazi u skladištu.

"Oprema je kupljena, turska kompanija koja je to naručila i koja je uključena u projekat ima pravo da, u slučaju da odustanemo od te opreme, iskaže zahtjev za potraživanjem i da sve to naplati. Ta oprema se odnosi na prvobitnu lokaciju, koja podrazumijeva da se postrojenje locira u Botunu", pojasnio je Mujović u "Bojama jutra" na TV Vijesti.

Mujović kaže kako je prvobitno mislio da postoje lukrativni razlozi za protivljenje izgradnji kolektora u Botunu, da neko "tvrdi pazar" i da bi možda htio da bolje proda svoju imovinu, ili da su razlozi politički.

"Ali, kad se sretnete s tim ljudima i suočite kakve im je probleme nanio Kombinat aluminijuma, mora se nešto ljudski u vama probuditi i morate osjetiti empatiju prema tim ljudima. Ti ljudi kažu - dovoljnu smo žrtvu podnijeli i nismo spremni da bilo šta što ima promil potencijalnog štetnog uticaja ponovo bude koncentrisano na teritoriji Botuna. Ako vam kažu da u jednoj porodici, od pet članova, tri boluje od kancera, pitam vas odakle mi pravo da zažmurim na sve to i kažem 'sve je u redu, meni je to potrebno zarad političkih poena'. Ja to ne mogu da uradim".

Kaže da se rješenje intenzivno traži.

Mujović je rekao da je jedna od predloženih ideja mještanima Botuna bila da se ispust prečišćenih voda pomjeri sa postojeće lokacije za kilometar i po sjeverozapadno, da se proširi tzv. zelena zona i da se na taj način potencijalno štetni uticaj još više izoluje i smanji. "Razgovarao sam sa mještanima Botuna, oni su se na to negativno izrazili".

Kaže da je sljedeći predlog bio da se dio postrojenja za koji se smatra da ima najveći štetni uticaj, postrojenje za spaljivanje mulja, izmjesti na drugu teritoriju. "Obje opcije su bile na teritoriji industrijske zone Kombinata aluminijuma, druga na 1.070 metara od aktuelne lokacije, druga na 1.800 metara. Postoje tehnički problemi".

Sljedeća ideja, kako je pojasnio, bila je da se kompletno postrojenje izmjesti na područje podgoričke deponije. "Onda bismo imali potrebu da taj mulj transportujemo svakog dana od Botuna do deponije, nekih osam kilometara. To bi dodatno poskupilo cijelu ovu priču".

Kaže da je to predlog koji ide ka "Vodovodu" i turskoj kompaniji, a da "Vodovod" ima konsultanta, njemačku kompaniju, koji ispituje održivost takvog tehničkog rješenja.

"Oni su naveli neke razloge i za i protiv, više protiv nego za. Još uvijek nemamo finalno rješenje, ali neću odustati i iscrpiću sve moguće tehničke varijante".

Mujović je najavio da će se, ako ne bude rješenja, obratiti Vladi s analizom svega što je predloženo i zašto su predložena rješenja odbijena, jer je u pitanju problem koji se ne tiče samo Podgorice, već cijele države.

Na pitanje kad bi se mogao obratiti Vladi, rekao je: "Što prije, ne mogu reći hoće li to biti za pet ili deset dana, biće vrlo brzo, jer nemamo vremena za čekanje".

Što se tiče kredita KfW banke, kaže da "možemo to premostiti, potencijalno taj kredit pokriti kreditom neke druge banke", da to nije sporno, alii da je ideja da "napravimo dobitnu situaciju".