Navodno je u pitanju opstrukcija pošto je zaposlenima dato da potpišu anekse ugovora kojima im se zabranjuje da istovremeno rade i za privatnika

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Do 13 časova nisu saobraćali vozovi iz Podgorice prema Nikšiću i Baru - dio sagovornika Vijesti tvrdi da je u pitanju opstrukcija pošto je zaposlenima dato da potpišu anekse ugovora kojima im se zabranjuje da istovremeno rade i za privatnika, dok drugi izvori Vijesti tvrde da su zaposleni odbili da upravljaju tehnički neispravnim vozovima i traže povećanje zarada...

Menadžment Željezničkog prevoza (ŽPCG) ništa od toga nije pomenuo u jučerašnjem saopštenju, a obustavu saobraćaja opravdao je kvarovima vozova, kako prenose Vijesti.

Izvori iz tog državnog preduzeća tvrde da je dio radnika zapravo parkirao vozove jer su nezadovoljni što moraju da potpišu dodatke ugovora o radu, kojima se obavezuju da neće raditi u privatnoj kompaniji “Kombinovani prevoz Montenegro”, ali i drugim konkurentskim firmama.

Izvori “Vijesti” tvrde da radnici nijesu u pravom štrajku, već to nazivaju “mirnim štrajkom zbog ponuđenih aneksa ugovora”

Iz Ministarstva saobraćaja juče su pozvali menadžment ŽPCG da preuzme odgovornost u ovom teškom momentu i pokuša da obezbijedi protok željezničkog saobraćaja, uz brigu o bezbjednosti putnika.

Izvori “Vijesti” su saglasni da je kapisla za ove probleme bila inicijativa Ministarstva saobraćaja, koje je krajem oktobra tražilo od Direkcije za inspekcijski nadzor željezničke infrastrukture, saobraćaja i žičara da provjere angažovanje radnika u ŽPCG, odnosno da li bez saglasnosti isti posao obavljaju u državnoj i drugim firmama. Inspektor je zatim utvrdio da dio radnika paralelno radi u dvije firme, i kazao da je hitno potrebno napraviti anekse ugovora o radu kako bi se tome stalo na kraj, pišu Vijesti.

“Upozoravamo da ovakav vid angažovanja zaposlenih može dovesti do direktnog ugrožavanja bezbjednosti željezničkog saobraćaja, jedne i druge kompanije, a ujedno može doći do ugrožavanja i života zaposlenih koji se angažuju mimo svog redovnog posla, kao i živote trećih lica, a na kraju to predstavlja opasnost po imovinu kompanija kod kojih su radno angažovani (redovno ili dodatno). Potrebno je hitno napraviti aneks ugovora o radu, gdje se jasno definiše da za vrijeme svog radnog angažovanja u ŽPCG zaposleni ne mogu raditi u svoje ime i svoj račun, kao ni u ime i račun kompanije ili fizičkog lica na poslove koje rade u ŽPCG (zabrana konkurencije) a koji poslove zaposleni obavlja u okviru opisa poslova radnog mjesta na kojem je raspoređen”, piše u dopisu koji je glavni željeznički inspektor Veselin Mandić sredinom novembra uputio direktorici ŽPCG Dragani Lukšić, u koji su “Vijesti” imale uvid.

Iz ŽPCG su upitani o aneksima i mirnom štrajku, odnosno da li su ih potpisali, postoji li otpor u ovom procesu, koliko njihovih radnika radi u drugim firmama i da li se time ugrožava saobraćaj. Odgovori nisu dostavljeni, ali su iz ŽPCG dodali da će ih pružiti na današnjoj konferenciji za medije, kako pišu Vijesti.

Kazali da imaju ograničen broj vozova za obavljanje reda vožnje te da kvar na bilo kojem od njih znači organizovanje alternativnog prevoza putnika autobusima.

Ovo su saopštili juče, nakon što su svi jutarnji vozovi između Podgorice, Bara i Nikšića otkazani. Istakli su da su španski vozovi “CAF” u podgoričkom depou zbog privremene tehničke neispravnosti i da će se kvar brzo otkloniti.

Oni su dodali da je jedan od tri ova voza popravljen i da je vraćen u promet juče oko 13 časova. Naglasili su da samo bezbjedne vozove mogu uključiti u saobraćaj.

“Usljed privremene tehničke neispravnosti dijela EMV, prekjuče je došlo do poremećaja u saobraćaju na relaciji Podgorica-Nikšić. Na ovoj relaciji je organizovan alternativni prevoz putnika autobusima. Takođe, iz istog razloga, juče je i na relaciji Podgorica-Bar organizovan alternativni autobuski prevoz. ŽPCG ulaže maksimalne napore da što prije otkloni tehničke nedostatke”, kazali su iz ove firme.

Kvarovi su španske vozove parkirali i krajem avgusta ove godine, prenose Vijesti.

Izvor “Vijesti je kazao da je ŽPCG nakon nalaza inspektora ponudio anekse ugovora za oko 150 radnika i to mašinovođama, kondukterima, pregledačima kola, manevristima, te da će vjerovatno biti upućeni svim zaposlenima. Naglasio je i da opstrukcije radi svega pet, šest osoba dok ih dio nezadovoljnih radnika prati, kao i da je to jedan od oblika pritiska na menadžment, kako bi izbjegli potpisivanje aneksa i pokrenuli razgovore.

On je pojasnio da ti radnici obustavljaju promet vozova na osnovu neispravnosti, iako su problemi prisutni duže vrijeme. Upravo to se dogodilo i prekjuče, kada su u popodnevnim časovima otkazani vozovi na relaciji Podgorica-Nikšić zbog neispravnog sistema za toaletsku vodu. Izvor je naveo da su prije toga isti radnici puštali u promet vozove kojima ne radi nijedan mokri čvor, a sada si promet zaustavili zbog vode u toaletu, kako pišu Vijesti.

“Ovo je rezultat rada prethodnog menadžmenta, a sunovrat željeznice je krenuo 2020. godine. Dio radnika paralelno radi kod privatnika “Kombinovani prevoz”, što je opasno zbog odgovornosti koju svaki od željezničara ima, kao i umora. Izvršni direktor te kompanije sada je Ilinka Pavićević, a ta firma ima izuzetno mali broj stalno zaposlenih i mašinovođa, jer kod njih rade radnici ŽPCG”, tvrdi on i dodaje da je rok za potpisivanje aneksa istekao, pa će neki dobiti i otkaze.

Ilinka Pavićević je do sredine avgusta bila izvršna direktorka ŽPCG, kada je Odbor direktora te firme smijenio zbog nepravilnosti u radu. Nju je na toj poziciji kao vršiteljka dužnosti (v.d.) naslijedila Slavica Pavićević, dok je kasnije sredinom oktobra na to mjesto na drugom konkursu izabrana sadašnja direktorka Dragana Lukšić.

U dokumentaciji o tehničkom pregledu koji je u septembru urađen na elektromotornom vozu (EMV) “CAF” španske proizvodnje u koju su “Vijesti” imale uvid, piše da u njemu više godina ne rade PIS sistem za razglas, video nadzor i displeji, spoljašnje kamere - retrovizori, česme u toaletima, protivpožarni alarm...

“Imamo informacije da su ovi vozovi korišćeni sa tehničkim problemima u prethodnih pet, šest godina, ti nedostaci nisu vezani za bezbjednost saobraćaja jer se radi o sistemu za pranje ruku u toaletu i Putničko informacionom sistemu (PIS)”, naglasio je izvor “Vijesti” i istakao da je saopštenje ŽPCG o neispravnosti vozova - neistina, prenose Vijesti.

O aneksima su upitane i ostale firme u ovom sektoru, pri čemu su iz “Željezničke infrastrukture” (ŽICG) istakli da se ove mjere ne odnose na njih. Iz firme Montecargo su kazali da su još u junu prošle godine, shodno Zakonu o radu, svi zaposleni potpisali anekse ugovora, odnosno da ne mogu raditi za druge bez saglasnosti matične kompanije.

Iz Montecarga su istakli da su uočili da radnike angažuju privatni operateri, pa su to uradili zbog zaštite svojih i interesa bezbjednosti saobraćaja, ali i da bi privatnici poštovali zakon.

“Zaposleni nisu pružili nijednu primjedbu ili otpor za potpisivanje ponuđenih aneksa. Na ovaj način smo zakonski spriječili rad zaposlenih za konkurenciju i mogućnost da se posebna tehnološka znanja i umjeća ne upotrijebe kod konkurencije, što predstavljaju poslovne informacije i tajne. Na ovaj način se uvećala bezbjednost odvijanja saobraćaja, na način što se poštovanjem Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza i podzakonskih akata precizno zna koliko traje smjena zaposlenima, koliki je period odmora izmjeđu smjena angažovanja, i da nakon isteka tog vremena zaposleni nije sposoban za rad. Neadekvatnim trajanjem smjena osoblja, što je precizno propisano poglavljem XI zakona, ugrožava se bezbjednost saobraćaja, što je prioritet svih koji ga organizuju, istim upravljaju i rukovode”, kazali su iz ove firme.

Iz Ministarstva saobraćaja su pozvali menadžment ŽPCG da preuzme odgovornost u ovom teškom momentu i pokuša da obezbijedi protok željezničkog saobraćaja, uz brigu o bezbjednosti putnika, kako pišu Vijesti.

Iz resora su juče kazali da prate dešavanja u ŽPCG i da su već uputili dopise ka Upravi za željeznicu, kako bi se izvršio nadzor, te da očekuju da inspekcijski nadzor pokaže pravo stanje u ovoj kompaniji.

“Svjesni da se ŽPCG suočava sa problemima koji su naslijeđeni iz prethodnog perioda, ministarstvo preduzima sve korake iz svoje nadležnosti kako bi se postojeća situacija prevazišla. Poučeni lošim iskustvima iz prošlosti, za ministarstvo je imperativ bezbjednost putnika i u tom smislu smatramo odgovornim ako je zaista došlo do kvara na vozovima da se isti zaustave. Važno je pomenuti da je ŽPCG obezbijedio građanima prevoz i pored toga što su vozovi bili u nemogućnosti da saobraćaju. U prethodnom periodu smo obezbijedili 30 miliona eura za kupovinu novih vozova, i taj postupak vodi ŽPCG”, kazali su iz ovog resora.