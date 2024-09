U odnosu na trenutnu cijenu, umanjenje bi bilo deset odsto i to bi izazvalo značajno smanjenje prihoda u odnosu na projekcije – od preko 3,7 miliona eura

Ukoliko do 12. novembra ne bude održana sjednica Skupštine Glavnog grada na kojoj bi se donijela odluka o cijenama vode za narednu godinu, od 1. januara 2025. godine cijena vode će biti niža deset odsto što će za posljedicu imati ugroženu likvidnost preduzeća čak i stečaj, saopštio je za Dan Aleksandar Nišavić, direktor Vodovoda. To umanjenje od deset odsto, kako je saopštio Nišavić, obračunavaće se u odnosu na posljednji račun u ovoj godini, i cijena će se primjenjivati 12 mjeseci.

“Umanjenje je precizirano zakonom. U odnosu na trenutnu cijenu, umanjenje bi bilo deset odsto i to bi izazvalo značajno smanjenje prihoda u odnosu na projekcije – od preko 3,7 miliona eura. To bi drastično uticalo na dalje poslovanje preduzeća”, saopštio je Nišavić.

On navodi da je odluka o cijenama za narednu godinu pripremljena i dostavljena Sekretarijatu za komunalne poslove kako bi pripremio predlog odluke i dostavio je Skupštini Glavnog grada na usvajanje, piše CdM.

“Period u kojem je neophodno da se sazove Skupština kako bi se razmatralo donošenje novih cijena za narednu godinu je 90 dana od dana podnošenja zahtjeva i taj rok ističe 12. novembra”, navodi Nišavić.

On dodaje da bi ovaj gubitak uticao na likvidnost preduzeća što bi vjerovatno, kako kaže, dovelo i do stečaja.

“Osnivač bi morao da se aktivno uključi da nađe rješenje da se ovaj dio na neki način pokrije jer bi to bilo neizdrživo. Mi i zbog povećanja plata, do kojeg je došlo na osnovu izmjena Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost, nekako pokušavamo da redovno poslujemo i da održimo likvidnost. Sa ovog gledišta posmatrano, to ne bi moglo da se postigne”, naveo je Nišavić.

Direktor Vodovoda kaže da su dugovanja preduzeća smanjena i ona sada iznose oko 3,8 miliona eura.

“Trudili smo se da značajno smanjimo one kategorije na koje smo mogli da utičemo. Prije svega, povećali smo prihod od naplate i on je veći za 14 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ako posmatramo 31. avgust 2023. i 31. avgust 2024. godine naplata je veća za 852.000 eura. Kako bi izbjegli značajan iznos otpisa dugovanja koji su bili prisutni u prethodnom periodu pokrenuli smo utuženja”, navodi direktor Vodovoda.

On dodaje da su smanjili i troškove.

“Troškovi materijala su niži za 73.000, a troškovi goriva i ulja za 28.000 eura. Takođe, smanjili smo i troškove naknada pa je iznos dnevnica za službena putovanja niži za 8.000 eura, pomoć zaposlenima za 3.000 eura, a troškovi za raznorazne komisije su svedeni sa 59.000 na 21.000 eura. Više se ne plaćaju komisije koje se obavljaju tokom radnog vremena i odnose se na redovne poslovne aktivnosti zaposlenih. Iznos od 21.000 eura je namijenjen tenderskim komisijama”, navodi Aleksandar Nišavić.