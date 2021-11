Budvanin Aleksandar Tičić, nekadašnji savjetnik Mila Đukanovića, investitor je turističkog objekta – vile, koja se gradi u budvanskom naselju Reževići, piše Dan

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Tičić, koji je ranije hapšen i povezivan sa nekoliko budvanskih afera, potpisao je sa Opštinom Budva krajem avgusta ove godine Ugovor o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kojim se obavezao da plati iznos od 22.460 eura, piše Dan.

"Investitor se obavezuje da na ime naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju turističkog objekta – vile u E zoni, bruto površine objekta 210,70 m2 i podrum sa ostavama 144 m2, spratnosti S + P, na UP 7, u zahvatu urbanističkog projekta "Turističko naselje Skočiđevojka" na katastarskoj parceli broj 1736/2 KO Reževići I, upisanoj u list nepokretnosti broj 838, plati iznos od 22.560,94 eura", piše u ugovoru.



Aleksanadr Tičić hapšen je u martu 2014. godine u okviru policijskog predmeta "Košljun".



Osim Tičića tada su uhapšeni nekadašnji predsjednik Opštine Budva Lazar Rađenović i bivša direktorka Prve banke Jelica Petričević.Rađenović i Tičić optuženi su nakon toga za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa prodajom opštinskog zemljišta na brdu Košljun kod Budve firmi SP Luna Vida Rađenovića. Petričevićeva i Vido Rađenović, kojem nije određen pritvor, optuženi su da su im pomogli u tome. Oni su osumnjičeni da su Vidu Rađenoviću omogućili da kupi 27.190 metara kvadratnih zemljišta za 1,5 miliona eura, i to kreditom kod Prve banke za koje je garancije od dva miliona eura dala Opština Budva. Vido Rađenović je poslije nekoliko dana prodao to zemljište za 3,5 miliona eura egipatskom biznismenu Muhamedu Rašidu. Tužilaštvo je smatralo da su Rađenovići i druga lica među sobom podijelili više od 500.000 eura. Predmet je došao do suda, koji je donio presudu u novembru 2015. godine. Za zloupotrebu službenog položaja Rađenović je osuđen na šest godina zatvora. Petričević i Vido Rađenović osuđeni su na šest mjeseci zatvora, dok je nekadašnji menadžer budvanske Opštine i savjetnik Đukanovića – Aleksandar Tičić oslobođen optužbi.

U februaru ove godine Aleksandar Tičić je ponovo priveden, pa ubrzo pušten na slobodu, sa tadašnjim direktorom Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD) Predragom Jelušićem.



Kako su mediji ranije objavili, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) ih sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja. Izvor iz istrage u februaru ove godine kazao je za portal Vijesti da je Tičić priveden jer je, u vremenu kada je JP Morsko dobro navodno nezakonito poslovalo, bio u Upravnom odboru tog preduzeća. Radi se o slučaju koji se vezuje za krivični predmet koji je pokrenut protiv bivšeg direktora Uprave za nekretnine Dragana Kovačevića, koji je u bjekstvu.