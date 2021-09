Predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović (Demokrate) pozvao je Demokratski front da ispuni obećanja koje je juče dao, da protiv njega podnese krivičnu prijavu jer nije održao sjednicu loklanog parlamenta, pišu Vijesti.

On je optužio gradonačelnika Budve Marka Carevića i njegovog šefa kabineta Nikolu Jovanovića, nazvavši ih „dvojac bez kormilara“ da od Budve namjeravaju da naprave svoju latifundiju, kao što je imaju u Krimovici, ali i naglasio da ako su nekada Budvu zvali Svetozarevom, sada bi da je zovu Carigrad, navode Vijesti.

Osvrćući se na optužbe da Demokrate hoće fotelje, Radović je poručio da je za tu partiju neprihvatljivo da imaju sve direktorska mjesta, Upravne i odbore direktora, kao i mjesta sekretara i načelnika u lokalnoj administraciji, ako je Carević predsjednik Opštine.

Podsjećamo Radović je juče prekinuo sjednicu lokalnog parlamenta, jer nije bilo kvoruma na skupštinskom odboru za statut i propise, od čijeg mišljenja ne mogu se donositi odluke.

A problem je ispao jer petočalni odbor u kome su sjede dva odbornika DF, jedan Demokrata i dva odbornika DPS, je ostao bez kvoruma, pošto je odbornica DF podnijela ostavku, a prethodno taj politički savez, i pored upozorenja Radovića, što je on na današnjoj sjednici ponovio, nije izvršio zamjenu, naglašavaju Vijesti.

Nakon što odbornici DPS bojkotuju zasijedanja, odbor nema kvorum, pa se budvanski parlament našao u blokadi.

Zakonski rok je 90 dana da se održi sjednica koja je juče započeta, ako se to ne desi Vlada ima mogućnost uvođenja prinudne uprave.

„Izjava Jovanovića, nakon jučerašnje sjednice da će protiv mene biti podnijeta krivična prijava, te incijativa za razrješenje, ali i skraćenje mandata SO, je samo potvrda onoga što sam ja, kao predsjednik Skupštine opštine sumnjao već duže vrijeme, kao moje kolege iz Demokrata, a to je da se opštine Budva pretvori u jednu latifundiju, da bude privatizovan grad. Vidite da u proteklih godinu dana nemamo potpisan koalicioni sporazum, nema potpredsjednika Opštine, u preduzećima opšti haos, ne održavaju se kolgijumi kod predsjednika Opštine…

Budva - Krsto Radović

Imali ste ove godine samo dva kolegijuma, i pored obećanja Carevića da će ih redovno održavati. Za tri i po godine održano je četiri kolegijuma. Da ne kažem da je Opština u v.d. stanju, da se meni kao predsjedniku SO na više od 30 dopisa nikada nije odgovoreno. Turistička organizacija i poslije sedam mjeseci od kada je istekao mandat Izvršnom odboru nije održana Skupština, i pored obećanja Carevića da će to biti do 1. avgusta. Svaka istina gospodina Carevića je upravno takva“, istakao je Radović.

Apsolutistički poriv dvojice ljudi, koji žele da gospodare suncem, mjesecom i morem u Budvi

Radović je izjavio da mu je žao zbog građana Budve što se sve ovo dešava.

„Vjerovao sam da poslije svega onoga što je bilo prošle godine, imati drugačiji pristup, biti poštovanja između svih nas, funkcionisati, međutim, upravo se dogodilo suprotno, mnogo gore. Ovo se sve dešava jer je u pitanju apsolutistički poriv dvojice ljudi koji žele da gospodare suncem mjesecom i morem u ovom gradu. Da stvore latifundiju, kao što je imaju u jednom dijelu susjedne opštine“, poručio ej Radović.

On je kazao da samo dva čovjeka u DF stoje iza cijele situacije u kojoj se našala Budva.

„Optuženi smo od strane pojedinih odbornika da su u pitanju fotelje, koja navodno traže Demokrate. U pitanju je ne funkcionisanje administracije, preuzimanje ingerencije Skupštine opštine, donošenje odluka predsjednika Opštine po članu 57 što je zloupotrijebljeno nekoliko puta. Određene odluke koje su donijete nikada nijesu dostavljene Skupštini na potvrdu“, rekao je Radović.

Sve fotelje da nam se daju, da je Carević gradonačelnik, nama je neprihvatljivo

Prvi čovjek parlamenta ističe da se dobro vidi kome su bitne fotelje.

„Demokratska Crna Gora je još ranije dostavila sporazum na potpisivanje. Razlozi zbog čega nije potpisan nijesu ni u SNP, ni Pravoj Crnoj Gori…. u tom sporazumu vidite jasne strategije , ciljeve, pravac kome će se grad razvijati. Nakon osma , devet mjeseci mi smo dobili od Carevića ponudu u vidu koalicionog sporazuma, gdje su isključene tri političke grupacije koje su učestvovale i borile se sa nama u onom čudu koje je nas je prošle gdine zadesilo. U tom njegovom sporazumu ima samo procenti i fotelje. Građani treba da vide naš i ovaj sporazum koji je predložio DF, jasno će se vidjeti koe su bitne fotelje“, kazao je Radović i dodao.

„ Da odmah stavim do znanja, što se tiče Demokratske Crne Gore sve fotelje da nam se daju, a da je gospodin Carević predsjednik Opštine, nama to nije prihvatljvo. Sve sekretarske fotelje, direktorske, načelničke, svi upravni odbori, nas to ne interesuje ako je Carević gradonačelnik“, zaključuju Vijesti.