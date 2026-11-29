Dara Bubamara je odrasla u skromnim uslovima, a danas uživa u luksuzu.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Dara Bubamara danas uživa u luksuznom životu, ali nije oduvijek bilo tako. Pjevačica, koja u svom vlasništvu ima nekoliko nekretnina, odrasla je u skromnim uslovima, u malom stanu s roditeljima i bratom u novosadskom naselju Satelit.

Domaći mediji su jednom prilikom posjetili kraj u Novom Sadu gdje je odrasla Dara Bubamara i razgovarali sa njenim nekadašnjim komšijama.Nažalost, neki od njih više nisu među živima, dok su se drugi doselili tek nakon što se pjevačica odselila. Ipak, i noviji stanari znaju da je upravo tu djetinjstvo provela poznata folkerka.

Ovako je Dara izgledala nekada:

Vidi opis "Čim su joj roditelji umrli, prodala je stan i nije se vraćala": Komšije Dare Bubamare otkrile sve o pjevačici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: youtube/screenshot/GLAMUR Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ista je kao kad je bila djevojčica

Starije komšije koje se sjećaju Bubamare ispričale su tada za medije da je Dara danas po ponašanju i karakteru potpuno ista kao kada je bila djevojčica.

"Da, Dara je živjela ovdje. Šta da vam kažem, luda i vrcava je bila, baš kao i sada. Pamtim je kao malu crnu djevojčicu koja je često vikala na ostale djevojčice zato što nisu znale da pjevaju. Evo, vidite onu livadu, tu ih sve skupi, pa kao organizuje neko takmičenje. Ovdje je počela da pjeva, tu su je i zapazili i tako ona ode u zvijezde", ispričala je komšinica iz ulaza pored onog u kojem je Bubamara odrasla.

Ona je tada dodala i kakvi su bili Darini roditelji.

"Bila je fino dijete. I roditelji su joj bili dobri ljudi. Često sam pitala njenu mamu na koga ona tako pjevuši, a ona se šalila kako je na nju talentovana, samo nije imala sreće da je neko zapazi. Dara nije završila škole kao neka druga djeca, ali smo mi ponosni na nju", rekla je komšinica.

Stara zgrada

Zgrada u kojoj je pjevačica živjela je stara i oronula, sa uskim ulaznim vratima, dok je sam kraj prilično miran. Novinari su tada sreli još jednu stanarku koja u to vrijeme nije živjela tu, ali zna da je pjevačica potekla iz tog kraja.

"Znam da je Dara živjela ovdje. Nisam je srela u ovom kraju jer, kako sam čula, čim su joj roditelji umrli, ona je prodala stan, uzela neke njoj drage stvari iz porodičnog doma i više se nije vraćala. Viđam je često po gradu kako se vozika kolima, s obzirom na to da i dalje živi u Novom Sadu", navela je tada ova mlađa žena, dok je jedna djevojčica objasnila da se stan u kojem je Dara živjela nalazi odmah ispod njenog, ali da pjevačicu nikada nije vidjela.

Izvor: Kurir /MONDO