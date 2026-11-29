Mnogi govore da je Saša Zverev "lažni broj 1" u tenisu, a jedan od razloga za to je činjenica da je osvojio samo dva turnira za cijelu sezonu.

Izvor: YouTube/Erste Open

Saša Zverev završio je sezonu kao kao prvi teniser svijeta i upravo počinje svoju četvrtu nedelju kao prvoplasirani. Prestigao je Patrika Raftera i Karlosa Moju na večnoj listi, a dok počne nova sezone prestići će Jevgenija Kafeljnikova i Masela Riosa sa šest nedelja, Džona Njukomba i Huana Karlosa Ferera sa osam, te Marata Safina sa devet.

Iskoristio je povrede Janika Sinera i Karlosa Alkaraza i uspio je da im "otme" to prvo mjesto, a to je uradio na istorijski način. Naime on je osvojio samo dva turnira tokom protekle sezone, što je apsolutno najmanje u istoriji. Nikada ranije neko nije završio godinu sa manje od četiri osvojena turnira.

Čiji je rekord oborio?

Zverev je u 2026. godini osvojio Rolan Garos i US Open, pa sada ima ta dva trofeja uz olimpijsko zlato i neočekivano se penje među njajbolje tenisere ikada. On je postao prvi teniser ikada koji je na kraju sezone bio prvi a da nije osvojio nijedan turnir iz kategorija 1000, 500 ili 250.

Do sada je sa četiri osvojena turnira prvi na kraju godine bio Pit Sampras 1999. godine, zatim Rodžer Federer 2009. te Rafael Nadal 2019. Novak Đoković je to uspio dva puta - 2018 i 2020. godine.

Sjetimo se Novakovih sezona

Vidi opis Lažni broj 1 oborio Novakov rekord: Baš zbog ovoga prozivaju Sašu Zvereva Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 8 / 8

Te 2018. godine počeo je onim porazom od Hjeon Čunga u Australiji i raspadom na Indijan Velsu i Majamiju. Sve do sezone na šljaci je bio jako loš, a onda je prvi turnir osvojio tek u julu kada je pobijedio Kevina Andersona u finalu Vimbldona.Sledeći osvojen turnir bio je Sinsinati, pa US Open i na kraju je uzeo Šangaj.

U 2020. je osvojio Australijan open, Dubai, Sinsinati, Rim i uz osvojen ATP kup sa Srbijom je to bilo dovoljno za prvo mjesto na kraju sezone.

(MONDO, N.L.)