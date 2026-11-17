Donosimo detaljan spisak namirnica koje dokazano smiruju upalu i onih koje bi trebalo da izbegavate dok tegobe ne prođu.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Kad krene da grebe u grlu, većina nas odmah poseže za medom, limunom, vrućim čajem ili provjerenim narodnim receptima. Međutim, ljekari i stručnjaci za ishranu upozoravaju da pojedine navike, koje smatramo korisnim, zapravo mogu dodatno da oštete sluzokožu i produže oporavak.

Donosimo detaljan spisak namirnica koje dokazano smiruju upalu i onih koje bi trebalo da izbjegavate dok tegobe ne prođu.

Šta pomaže i zašto

Kada je sluzokoža ždrijela pod upalom i otečena, cilj ishrane je da je hidrira, umiri i obloži, bez mehaničkog grebanja ili hemijske iritacije.

Mlaki biljni čajevi i domaće supe: Topla (nikako vrela) tečnost podstiče cirkulaciju u grlu i pomaže u razrjeđivanju sekreta koji se sliva niz zadnji zid ždrijela. Čajevi od kamilice, bijelog sljeza ili žalfije smiruju iritaciju, dok pileća ili povrtna supa nadoknađuju elektrolite i energiju.

Topla (nikako vrela) tečnost podstiče cirkulaciju u grlu i pomaže u razrjeđivanju sekreta koji se sliva niz zadnji zid ždrijela. Čajevi od kamilice, bijelog sljeza ili žalfije smiruju iritaciju, dok pileća ili povrtna supa nadoknađuju elektrolite i energiju. Med: Zbog svoje guste strukture stvara zaštitni film na sluzokoži, smanjuje osjećaj grebanja i ima blago antimikrobno dejstvo. Najbolje je polako otopiti kašičicu meda u ustima ili ga dodati u prohlađen čaj. Kako da prepoznate pravi med i na koji način ga je najbezbjednije koristiti tokom prehlade, detaljno je objasnio dr Momčilo Matić.

Zbog svoje guste strukture stvara zaštitni film na sluzokoži, smanjuje osjećaj grebanja i ima blago antimikrobno dejstvo. Najbolje je polako otopiti kašičicu meda u ustima ili ga dodati u prohlađen čaj. Kako da prepoznate pravi med i na koji način ga je najbezbjednije koristiti tokom prehlade, detaljno je objasnio dr Momčilo Matić. Meka i kašasta hrana: Pire krompir, ovsena kaša, kuvano povrće, kajgana i zrele banane ne zahtijevaju naporno žvakanje i lako klize niz grlo bez izazivanja bola.

Pire krompir, ovsena kaša, kuvano povrće, kajgana i zrele banane ne zahtijevaju naporno žvakanje i lako klize niz grlo bez izazivanja bola. Umjereno hladni napici: Iako mnogi bježe od hladnog kada ih boli grlo, blago rashlađeni smuti (na primjer od banane i biljnog mlijeka) može djelovati kao hladna obloga iznutra i privremeno smanjiti otok i peckanje.

Šta treba izbjegavati?

Mnoge namirnice koje inače važe za zdrave tokom grlobolje prave kontraefekat jer direktno nagrizaju ili grebu osjetljivo tkivo.

Citrusi i kisela hrana: Iako mnogi odmah cijede limun i pomorandžu zbog vitamina C, kiselina direktno nadražuje upaljenu sluzokožu. Klinička dijetetičarka Ejmi Piterson (Amy Peterson) za medicinski portal Healthline objašnjava da kiselina iz citrusa i paradajza može dodatno iziritirati već oštećenu sluzokožu grla i pojačati osjećaj peckanja.

Iako mnogi odmah cijede limun i pomorandžu zbog vitamina C, kiselina direktno nadražuje upaljenu sluzokožu. Klinička dijetetičarka Ejmi Piterson (Amy Peterson) za medicinski portal Healthline objašnjava da kiselina iz citrusa i paradajza može dodatno iziritirati već oštećenu sluzokožu grla i pojačati osjećaj peckanja. Hrskava, tvrda i suva hrana: Dvopek, krekeri, čips, kora hljeba i orašasti plodovi prave mikrooštećenja na otečenom tkivu. Prema riječima dijetetičarke Piterson za Healthline, njihova gruba tekstura djeluje doslovno kao šmirgla na upaljeno grlo.

Dvopek, krekeri, čips, kora hljeba i orašasti plodovi prave mikrooštećenja na otečenom tkivu. Prema riječima dijetetičarke Piterson za Healthline, njihova gruba tekstura djeluje doslovno kao šmirgla na upaljeno grlo. Ljuta, masna i previše začinjena jela: Otorinolaringolog i subspecijalista fonijatrije doc. dr Jelena Sotirović je, govoreći za Blic Ženu o očuvanju zdravlja grla i glasnih žica, istakla da je tokom iritacije ključno izbjegavanje masne, pržene i pohovane hrane, kao i pretjerano slanih, ljutih i kiselih jela. Ovakva hrana podstiče vraćanje želudačne kiseline (refluks), koja dodatno „peče“ grlo. Sa tim se za magazin EatingWell složila i nutricionistkinja Medi Paskvarijelo (Maddie Pasquariello), naglasivši da ljute začine treba potpuno izbaciti dok se grlo ne smiri.

Otorinolaringolog i subspecijalista fonijatrije doc. dr Jelena Sotirović je, govoreći za Blic Ženu o očuvanju zdravlja grla i glasnih žica, istakla da je tokom iritacije ključno izbjegavanje masne, pržene i pohovane hrane, kao i pretjerano slanih, ljutih i kiselih jela. Ovakva hrana podstiče vraćanje želudačne kiseline (refluks), koja dodatno „peče“ grlo. Sa tim se za magazin EatingWell složila i nutricionistkinja Medi Paskvarijelo (Maddie Pasquariello), naglasivši da ljute začine treba potpuno izbaciti dok se grlo ne smiri. Vreli napici, alkohol i kofein: Prevruć čaj ili supa mogu da opeku sluzokožu i pogoršaju upalu, dok alkohol i kafa dehidriraju organizam i dodatno isušuju grlo.

Kada bol u grlu nije bezazlen?

U većini slučajeva bol u grlu izazivaju virusi, pa tegobe uz odmor, dovoljno tečnosti i laganu ishranu prolaze za tri do pet dana. Međutim, upala grla može biti i znak bakterijske infekcije (poput streptokokne angine), gnojne upale krajnika ili jake refluksne bolesti, kada kućna njega nije dovoljna.

Kada se obavezno javiti ljekaru?

Pregled ljekara je neophodan ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma:

1. Bol u grlu je izuzetno jak, naglo je počeo ili ne popušta ni poslije 5 dana.

2. Imate povišenu temperaturu (preko 38,5°C) koja traje duže od dva dana.

3. Otežano dišete, gutate pljuvačku ili ne možete normalno da otvorite usta.

4. Primjećujete bijele naslage ili gnojne čepove na krajnicima.

5. Limfni čvorovi na vratu su izrazito otečeni i bolni na dodir.

6. Uz grlobolju se javljaju osip na koži ili jak bol u uhu.