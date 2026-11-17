Danas se održava konstitutivna sednica 15. saziva Narodne skupštine Srbije, a među 140 poslanika liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ našli su se i istaknuti glumci i jedan poznati reper i advokat.

Izvor: MONDO/Petar Aleksić/Mihajlo Sfera

U Domu Narodne skupštine danas, 17. novembra, održava se konstitutivna sednica novog, 15. saziva parlamenta nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra.

Na zasedanju koje je počelo u 10 časova, a kojim do izbora novog predsednika predsedava najstariji poslanik Stojan Radenović, potvrđuju se mandati svih 250 narodnih poslanika, polažu zakletve i bira skupštinsko rukovodstvo.

Vidi opis Gagi kritikovao, Pikac u odelu, a tu je i naš reper: Ovo su poznate ličnosti sa Studentske liste u Skupštini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Izborna lista "Studentska lista" osvojila je 140 poslaničkih mandata i parlamentarnu većinu, a njene kandidate jutros su iz Pionirskog parka uz aplauze, ovacije i pesmu do zgrade parlamenta ispratili okupljeni građani i studenti. Među novim parlamentarcima posebno se izdvajaju četiri imena sa umetničke i muzičke scene.

Tihomir Stanić (8. mesto na listi)

Među najviše rangiranim javnim ličnostima na listi nalazi se glumac Tihomir Stanić, kome je današnja konstitutivna sednica imala i posebnu simboliku, mandat narodnog poslanika potvrđuje upravo na svoj 66. rođendan.

Stanić je istaknuti srpski pozorišni, filmski i televizijski glumac i producent, rođen 17. novembra 1960. godine u Šeškovcima kod Laktaša, koji je stalni član Pozorišta Atelje 212 od 1987. godine.

Iza sebe ima više od 130 pozorišnih i preko 130 uloga na filmu i televiziji, bio je predsednik Saveza dramskih umetnika Srbije i umetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske, a od 2007. godine bavi se i produkcijom filmskog i serijskog programa.

Feđa Dimović (48. mesto na listi)

Veliku pažnju uoči i tokom današnjeg zasedanja privukao je Feđa Dimović, koji se najpre oglasio na društvenim mrežama pokazujući odevnu kombinaciju za parlament, da bi u Skupštinu stigao u svetlosmeđem kariranom odelu.

Dimović je srpski advokat i muzičar rođen 1977. godine, javnosti najpoznatiji kao jedan od osnivača i članova rep grupe "Beogradski sindikat", sa kojom je nastupio na više od 60 koncerata tokom studentskih protesta i skupova širom Srbije.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i više od 16 godina vodi sopstvenu advokatsku kancelariju fokusiranu na krivično pravo i zaštitu ljudskih prava, dok svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.

Dragan Gagi Jovanović (122. mesto na listi)

Glumac Dragan Gagi Jovanović jutros je među prvima stigao u Pionirski park kako bi dočekao buduće kolege iz parlamenta, pa ih je uz gromoglasan aplauz okupljenih šaljivo pozdravio rečima: "Gde ste, bre! Šta je, bre, ovo, ljudi bre, odmah kasnite! Jaooo... 'Ajmo u školicu", nakon čega su zajedno krenuli ka Skupštini.

Jovanović je srpski glumac rođen 1965. godine u Beogradu, diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Milenka Maričića i godinama je igrao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a sa kolegama je osnovao i trupu i bend „The Kuguars“.

Publika ga pamti po kultnim ulogama u filmovima "Lajanje na zvezde", "Stršljen" i "Bure baruta" i serijama "Moj rođak sa sela" i"Bela lađa", a u braku je sa glumicom Brankom Pujić sa kojom ima ćerku Anđelu, takođe glumicu.

Bojan Dimitrijević Pikac (138. mesto na listi)

Na konstitutivnu sednicu među novim poslanicima stigao je i Bojan Dimitrijević, koji je privukao poglede modnim izborom, pojavio se u plavom odelu, beloj košulji i kravati boje kajsije.

Dimitrijević je srpski glumac rođen 1973. godine koji je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a od 2015. godine je stalni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Šira publika najviše ga pamti po legendarnoj ulozi Pikca u seriji "Vratiće se rode", a od samog početka aktivno je podržavao studentske zahteve i proteste.