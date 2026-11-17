Laserska puška DXG1-660 se slobodno prodaje na internetu, a proizvođač joj pripisuje zastrašujuće mogućnosti.
Laserska puška koja topi metal zvuči kao nešto iz naučnofantastičnih filmova, ali upravo pod tim tvrdnjama se sada prodaje na internetu za manje od 2.000 evra.
Reč je o modelu DXG1-660 kompanije VELONR, koji izgledom podseća na pušku, ali umesto metaka koristi snažan laserski snop. Proizvođač tvrdi da uređaj razvija čak 660 W laserske snage, što bi ga svrstalo među izuzetno opasne lasere.
Prema navodima prodavca, snop može da topi metalne oštrice sa udaljenosti od 25 metara, ali i da zapali određene materijale na čak 60 metara. Ipak, nezavisni testovi koji bi potvrdili ove tvrdnje za sada nisu dostupni.
Sam uređaj dugačak je 75 centimetara i težak šest kilograma. Uz njega dolazi odvojena baterija sa 28 litijum-jonskih ćelija, koja ukupnu masu povećava na 8,5 kilograma. Baterija se povezuje kablom, dok oprema uključuje i optički nišan, kameru i mogućnost daljinskog aktiviranja.
Još neobičnije od izgleda ovog uređaja jesu njegove navodne namene.
VELONR ga, između ostalog, reklamira kao uređaj za paljenje vatrometa na daljinu, uklanjanje osinjih gnezda i kontrolu insekata. Međutim, korišćenje lasera ovakve snage nosi ozbiljan rizik od trajnih povreda i izazivanja požara.
Ukoliko DXG1-660 zaista emituje deklarisanih 660 W laserske snage, pripadao bi klasi 4, najopasnijoj kategoriji lasera. Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) upozorava da takvi laseri mogu da izazovu teška oštećenja očiju i kože, čak i kada se snop odbije od druge površine.
Prodavac navodi da se uz uređaj dobijaju zaštitne naočare, dodatna sočiva, punjač i aluminijumski kofer. Prema uslovima prodaje, svaki primerak izrađuje se ručno, a povraćaj novca nije moguć.
Ipak, najveće pitanje je koliko je DXG1-660 zaista snažan. Bez nezavisnih laboratorijskih merenja nije moguće potvrditi njegove reklamirane mogućnosti. Čak i ako je proizvođač preuveličao specifikacije, to ne znači da je uređaj bezopasan.
Činjenica da se laser ovakvih deklarisanih mogućnosti oglašava na internetu za oko 1.850 evra otvara ozbiljna pitanja o bezbednosti i kontroli prodaje. Ipak, to što je dostupan za poručivanje ne znači da je njegova kupovina ili upotreba zakonski dozvoljena u svakoj zemlji.