Školovao se za šminkera i krio da je Albanac: Holivudski glumac mrtvima namiještao kosu pa sa 1,47 postao zvijezda

Na današnji dan čuveni holivudski glumac Deni Devito proslavlja svoj 82. rođendan, a njegov put do slave bio je više nego neobičan.

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Deni DeVito možda je visok samo 1,47 m, ali mu visina nikada nije bila prepreka da ostvari nevjerovatne uspjehe u karijeri. Sa filmovima poput "Let iznad kukavičijeg gnijezda", "Batman Returns", "Get Shorty", "L. A. Confidential"... upisao se u istoriju sedme umjetnosti, što je i potvrdilo preko 18 velikih filmskih nagrada.

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Ipak, mnogi ne znaju da je Devitov ulazak u svijet glume bio više nego slučajan. On se zapravo školovao za nešto potpuno drugo.

Išao u kozmetičku školu

Podsjetimo, glumac je rođen u Njuptonu, u Nju Džersiju, a roditelji su mu bili italijanski imigranti sa albanskim korjenima. Iako nikada nisu bili siromašni, nisu mogli ni da se pohvale stabilnim primanjima s obzirom da je otac često mijenjao poslove. Uštedjevši nešto novca, otvorio je sopstveni bilijar klub u susjednom gradu Asberi Parku, gdje se ubrzo preselio sa porodicom. Tamo je Deni išao u kozmetičku školu.

Nasljedno oboljenje krivo za njegov niži rast

Kako je rastao, roditelji su sve više brinuli zbog njegovog niskog rasta, dok su doktori nonšalantno krivili genetiku. Tek mnogo kasnije će se saznati da je čuveni glumac zapravo imao rijetko nasljedno stanje. U školi je često bio meta zadirkivanja, ali je zahvaljujući svom britkom jeziku i nekoliko lojalnih prijatelja rijetko ostajao "dužan".

Radio i u mrtvačnici

Sa 14 godina napušta školu i prelazi u katolički internat, jer je u staroj školi droga postala svakodnevica. Nakon što je 1962. završio internat, pridružio se ocu u porodičnom kozmetičkom salonu, prvo kao frizer, a onda i kao šminker. U jednom trenutku je povremeno radio i u mrtvačnici gdje je telima namiještao frizure.

Pošto je želio da usavrši tehniku šminkanja i pravljenja frizura, sredinom šezdesetih godina upisao je Američku akademiju dramskih umjetnosti u Njujorku, s namjerom da uči isključivo scensku šminku.

Slučajan ulazak u svijet glume

Međutim, ubrzo nakon upisa shvatio je da akademija nema poseban odsjek samo za šminku, već je morao da pohađa i časove glume, i upravo tu dolazi do preokreta.

Već na prvim časovima zaljubio se u glumu, a profesori su odmah primijetili njegovu nevjerovatnu energiju i komičarski dar.

Nakon što je diplomirao 1966. godine, počeo je da igra u Off-Broadway predstavama, gdje je upoznao i svoju buduću suprugu, glumicu Reu Perlman, a na filmsko platno prelazi 1971. godine filmskom adaptacijom predstave "The Man in the Glass Booth".

Pravu prekretnicu donijela mu je uloga Martinija u pozorišnoj predstavi "Let iznad kukavičjeg gnijezda" (1971), koju je četiri godine kasnije ponovio i u čuvenom filmu Miloša Formana sa Džekom Nikolsonom, a ostalo je istorija.

Iza sebe ima preko 120 ostvarenja, režirao je i 8 dugometražnih i televizijskih filmova što mu je donijelo preko 80 miliona dolara, a iako gazi osamdesete, i dalje aktivno radi i snima.