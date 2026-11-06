Do sada je utvrđeno jedino da jedan od objekata u Strahinjićima, u vlasništvu Mijodraga Janjuševića, nije imao građevinsku dozvolu

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Više od dva mjeseca nakon trostrukog ubistva na strelištu „Češka zbrojevka“, i dalje nema zvaničnih odgovora o tome da li je ovaj objekat u danilovgradskom selu Strahinjići poslovao u skladu sa zakonom i važećim propisima, prenosi TV Vijesti.

Iz Višeg državnog tužilaštva potvrđeno je da su naložene provjere okolnosti pod kojima je ruski državljanin Igor Šabunjin ubio trojicu zaposlenih. Ipak, nadležni još nijesu dostavili izvještaje na osnovu kojih bi se utvrdilo da li je strelište imalo potrebne dozvole za rad, kao i da li su stradali zaposleni posjedovali odgovarajuću obuku i osposobljenost za obavljanje tih poslova.

Do sada je utvrđeno jedino da jedan od objekata u Strahinjićima, u vlasništvu Mijodraga Janjuševića, nije imao građevinsku dozvolu. Zbog toga je, 12 dana nakon zločina, strelište zapečaćeno.