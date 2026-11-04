Advokat Nikola Martinović, branilac bivšeg direktora borda Crnogorskog Telekoma Olega Obradovića, tvrdi da je imejl na kojem se zasniva sumnja da je njegov klijent pomagao u primanju mita falsifikat.

Izvor: RTCG/Printscreen

Kazao je da ni sudija za istragu ni zaštitnica imovinsko-pravnih interesa nijesu imali taj dokument, zbog čega je saslušanje danas prekinuto, a zaštitnici je naloženo da ga dostavi u roku od tri dana.

Obradović je danas saslušan pred sudijom za istragu Višeg suda u Podgorici u okviru postupka koji se odnosi na privatizaciju Telekoma 2005. godine i sumnje da je tokom tog procesa mito isplaćivan preko fiktivnih konsultantskih ugovora.

Aferu „Telekom“ pokrenuli su navodi da su tokom privatizacije te kompanije, koju je kupio Mađar Telekom, preko posredničkih i konsultantskih ugovora isplaćivani milioni eura kako bi se podmitili crnogorski zvaničnici i članovi njihovih porodica. Slučaj je bio predmet istrage američkih pravosudnih organa i Komisije za hartije od vrijednosti (SEC), a u dokumentima se pominjalo više osoba, među kojima i Obradović, pišu Vijesti.

Obradović je u vrijeme privatizacije bio na čelu Odbora direktora Telekoma. Prema dokumentima američkih istražnih organa, učestvovao je u sklapanju ugovora sa kompanijom Sigma, preko koje je, kako se sumnjalo, novac isplaćivan za navodno podmićivanje. Među osobama koje su bile povezivane sa tim ugovorima bili su advokati Ana Kolarević i Nikola Martinović.

Obradović je ranije negirao da je primio ili ponudio mito, navodeći da je posao završen u skladu sa ugovorima i procedurama kompanije.

Postupak u kojem je danas saslušan pokrenut je nakon što je Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa preuzeo gonjenje u ime države, poslije odluke Specijalnog državnog tužilaštva iz avgusta 2025. godine da odbaci krivičnu prijavu MANS-a zbog nastupanja apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja.

Martinović je nakon saslušanja kazao da je Obradović pozvan da u svojstvu osumnjičenog da iskaz o svojoj ulozi u privatizaciji Telekoma, ali da je od sudije za istragu tek tokom saslušanja čuo da se tereti da je kao pomagač omogućio nekom licu da primi mito.

„Kada smo čuli za koje se krivično djelo tereti, tražili smo od sudije za istragu da nam kaže ko je, navodno, primio mito i koliko je ono iznosilo, imajući u vidu da naš zakon mito definiše kao neku korist. Sudija za istragu na to pitanje nije imao odgovor. Dakle, mi danas od suda nijesmo čuli ko je primio mito i na koji je način Oleg Obradović navodno pomogao tom licu da ga primi“, kazao je Martinović.

Dodao je da je odbrana tražila da im se predoče činjenice i dokazi na kojima se zasniva sumnja iz zahtjeva Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa.

„Jedan krucijalni akt na koji se tužilac poziva i za koji tvrdi da stvara sumnju da je bilo primanja mita i da je Oleg pomagao u tome, ja vam danas kažem da je falsifikat“, rekao je Martinović.

On je pojasnio da je riječ o imejlu u kojem, kako je naveo, Obradović obavještava osobu iz Mađar Telekoma i Makedonskog Telekoma da “izvjesna Ana” treba da rasporedi novac pribavljen preko navodno fiktivnih konsultantskih ugovora.

Martinović tvrdi da taj imejl nije pribavljen ni od američkih istražnih organa koji su vodili istragu o Telekomu, niti ga je imalo Specijalno državno tužilaštvo, koje je ranije razmatralo dokumentaciju iz tog predmeta.

„Kada smo čuli o kakvom se dokumentu radi, tražili smo od sudije i od prisutne zaštitnice da nam ga pokažu. Sudija taj dokument nije imao, zaštitnica taj dokument nije imala“, kazao je Martinović.

Naveo je da je sudija prekinuo saslušanje i naložio zaštitnici da taj imejl dostavi u roku od tri dana. Nastavak saslušanja zakazan je za 11. novembar.

Martinović je kazao da će Obradović tada nastaviti da iznosi odbranu i odgovara na pitanja o privatizaciji, odnosno svojoj ulozi u Telekomu tokom perioda kada je bio zaposlen u toj kompaniji.

Govoreći o tome što je postupak pokrenula Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa, Martinović je ocijenio da država ne može imati svojstvo oštećene strane u ovom slučaju, prenose Vijesti.

Kao argument je naveo raniju pravosnažnu presudu Višeg suda kojom su Obradović i bivši funkcioner Telekoma oslobođeni optužbi u vezi sa potpisivanjem i izvršenjem istih konsultantskih ugovora.

„Ovaj sud je već presudio i oslobodio Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića za postojanje bilo kojeg krivičnog djela u pogledu potpisivanja i izvršenja tih ugovora. To je pravosnažna stvar i o tome ne treba da duljimo“, kazao je Martinović.

Dodao je da je Telekom tokom tog ranijeg postupka deset godina imao svojstvo oštećene strane, dok država, kako je naveo, nikada nije isticala da je oštećena.

„Potpuno je neprirodno i nezakonito da u jednom predmetu imate jednog oštećenog - Telekom Crne Gore, a onda za isti ugovor izmislite da je država oštećena“, rekao je Martinović.

Na pitanje da li će podnijeti krivičnu prijavu ukoliko taj imejl ne bude dostavljen, Martinović je odgovorio da očekuje da ga zaštitnica ima, ali da želi da zna ko ga je dostavio.

„Sačekajte sljedeću nedjelju i kada zaštitnica dostavi imejl, onda ćemo vam sve reći – odakle su imejlovi, zašto služe, kada su kreirani i ko ih je kreirao“, kazao je on, pišu Vijesti.

Martinović je najavio da će, nakon što dobije dokument, objasniti njegovo porijeklo i okolnosti u kojima je nastao.