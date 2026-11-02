Osumnjičeni su, po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, uhapšeni, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici policije Odjeljenja bezbjednosti Budva, preduzimajući intenzivne mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela razbojništvo, izvršenog 30. oktobra 2026. godine u Budvi na štetu ukrajinskog državljanina, kada je otuđen novac u iznosu od 18.800 eura, identifikovali su dva lica iz Nikšića za koja se sumnja da su izvršila ovo krivično djelo. Osumnjičeni su, po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, uhapšeni, saopšteno je iz Uprave policije.

,,Naime, Odjeljenju bezbjednosti Budva je 30. oktobra 2026. godine I.K., državljanin Ukrajine, prijavio da su mu istog dana, dok se nalazio u svom vozilu u naselju Seoce u Budvi, dva nepoznata lica, uz prijetnju vatrenim oružjem i nožem, otuđila novac u iznosu od 18.800 eura, nakon čega su se udaljila u nepoznatom pravcu. Prema navodima oštećenog, on se sa njemu nepoznatim licima sastao na prethodno dogovorenoj lokaciji radi međusobne razmjene kriptovalute i gotovog novca", stoji u saopštenju policije.

Nakon niza sprovedenih kriminalističkih mjera i radnji, operativno-taktičkih i drugih aktivnosti usmjerenih na identifikaciju i lociranje izvršilaca, policijski službenici su došli do identiteta dva lica osumnjičena za izvršenje ovog krivičnog djela: B.M. (19) i J.K. (19), oba iz Nikšića.

,,Ova lica su juče, u Mojkovcu, zaustavili i kontrolisali policijski službenici, postupajući po potrazi koju je raspisalo Odjeljenje bezbjednosti Budva. Nakon toga, B.M. i J.K. su dovedeni u službene prostorije OB Budva radi prikupljanja potrebnih obavještenja u vezi sa predmetnim događajem. Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, a nakon sprovedenih mjera i radnji, B.M. i J.K. su lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Postupajući državni tužilac naložio je da se osumnjičeni, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku sprovedu na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu", navodi se u saopštenju.