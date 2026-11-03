Nakon obustavljanja krivične i finansijske istrage, ukinuti su nalozi za njegovo hapšenje i pritvor, a Specijalno državno tužilaštvo pristalo je da mu nadoknadi troškove postupka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora je obustavila sve krivične i finansijske postupke protiv bivšeg službenika američke Centralne obavještajne agencije (CIA) za borbu protiv terorizma Džozefa Asada, nakon što je utvrđeno da dokazi ne pružaju osnov za razumnu sumnju da je počinio bilo koje krivično djelo, pišu "Vijesti".

To su, kako prenosi Business Wire, kazali iz advokatske kancelarije Amsterdam & Partners LLP.

Protiv Asada, podsjeća se, nikad nije podignuta optužnica niti mu je suđeno. Crnogorski sudovi sada su ukinuli naloge za njegovo hapšenje i pritvor, dok je Specijalno državno tužilaštvo, kako se navodi, pristalo da mu nadoknadi troškove koje je imao u vezi sa tim postupcima. Iznos naknade nije javno saopšten.

„Ovo nisu tvrdnje koje iznose samo gospodin Asad ili njegovi advokati. Riječ je o dokumentovanim postupcima i utvrđenjima samih crnogorskih tužilaca i sudova“, izjavio je Robert Amsterdam, osnivač i upravljački partner advokatske kancelarije Amsterdam & Partners LLP.

Asad, državljanin Sjedinjenih Američkih Država, kako se navodi, doputovao je u Crnu Goru u oktobru 2016. godine u okviru svojih profesionalnih aktivnosti i "sproveo je zakonitu bezbjednosnu procjenu za konsultanta povezanog sa tadašnjom političkom opozicijom u zemlji i u Crnoj Gori boravio šest dana."

"Iako protiv njega nikada nije podignuta optužnica, Asad je javno optuživan za umiješanost u navodnu zavjeru za izvođenje državnog udara. Za njim je u odsustvu raspisana međunarodna potjernica, na snazi je ostao nalog za određivanje pritvora, a pokrenuta je i zasebna finansijska istraga. Te optužbe ozbiljno su narušile njegov profesionalni ugled, ograničile mu slobodu putovanja i njega i njegovu porodicu izložile stalnoj prijetnji hapšenja i izručenja", dodaje se.

U maju ove godine, kako se navodi, SDT je obustavio i krivičnu i zasebnu finansijsku istragu protiv Asada, utvrdivši da raspoloživi dokazi ne pružaju osnov za razumnu sumnju da je počinio bilo koje krivično djelo.

U julu, dodaju, Viši sud u Podgorici ukinuo je nalog za njegovo hapšenje, a isti sud je naknadno ukinuo i rješenje o određivanju pritvora, izričito konstatujući da Asad nikada nije bio obuhvaćen optužnicom u osnovnom predmetu.

"Okončan je i osnovni krivični postupak. Viši sud u Podgorici oslobodio je sve optužene u julu 2024. godine, dok je žalbeni postupak završen u februaru 2026. godine, čime je predmet konačno okončan."

Nakon obustavljanja postupaka protiv Asada, SDT je, kako se navodi, pristao da mu nadoknadi troškove koje je imao u tom predmetu. "Ta odluka predstavlja dodatnu formalnu potvrdu crnogorskih vlasti da su postupci protiv njega okončani i da ima pravo na naknadu troškova nastalih njihovim vođenjem."

U odvojenom krivičnom postupku, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, podsjeća se, trenutno se sudi zbog optužbi da su zloupotrijebili službeni položaj i nezakonito pokušali da utiču na Asadovo svjedočenje u predmetu državnog udara. "Tužilaštvo tvrdi da su njegovo predloženo svjedočenje uslovljavali povlačenjem potjernica i obustavljanjem postupaka protiv njega. Obojica optuženih negiraju krivicu, a postupak je i dalje u toku."

„Gotovo deceniju Džozef Asad živio je pod teretom optužbi za koje su sada sami crnogorski nadležni organi utvrdili da nijesu potkrijepljene dokazima. Protiv njega nikada nije podignuta optužnica. Nikada mu nije suđeno. Uprkos tome, međunarodna potjernica, nalog za pritvor i finansijska istraga nanijeli su duboku i trajnu štetu njegovom ugledu, profesionalnom radu, slobodi putovanja i porodici. Zvanična dokumentacija sada je jasna: krivična i finansijska istraga su obustavljene, nalozi za hapšenje i pritvor su ukinuti, a Specijalno državno tužilaštvo pristalo je da nadoknadi troškove koje je Asad imao tokom ovih postupaka", navodi Amsterdam.

"Odvojeni krivični postupak protiv bivših tužilaca zbog njihovih navodnih pokušaja da utiču na Asadovo svjedočenje otvara ozbiljna pitanja o načinu na koji je ovaj slučaj vođen i razlozima zbog kojih je nevin čovjek godinama bio izložen međunarodnoj sumnji, a da protiv njega nikada nije podignuta optužnica. Optužbe protiv Asada prenijeli su mediji širom svijeta. Njegovo oslobađanje od sumnji sada mora dobiti jednaku pažnju javnosti. Pozivamo svaku medijsku organizaciju koja je objavila ili prenijela ove optužbe da ažurira svoje izvještavanje, ispravi javno dostupne informacije i jasno navede da su postupci koje je Crna Gora vodila protiv Džozefa Asada okončani zbog nedostatka dokaza“, dodaje on.

Optužbe protiv Asada, podsjeća se, svojevremeno su izazvale veliku pažnju međunarodnih medija, a "naknadni nalazi tužilaštva, sudske odluke i obustavljanje postupaka ne bi trebalo da dobiju manju medijsku pažnju."

"Advokatska kancelarija Amsterdam & Partners LLP stoga će kontaktirati medijske organizacije i druge subjekte čije objave i dalje povezuju Asada sa kriminalnim radnjama za koje ne postoji potkrepljenje u zvaničnoj dokumentaciji. Kancelarija će zatražiti odgovarajuće ispravke, ažuriranja i pojašnjenja koja odražavaju konačan ishod postupaka", kazali su iz te kancelarije.