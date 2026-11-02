Barska policija je zaustavila i procesuirala maloljetnika starog 14 godina, koji je upravljao vozilom brzinom od 101 km/h, saopštili su iz Uprave policije na društvenoj mreži X.
Kako navode, protiv njegovog oca, F. G., podnijeta je prijava zbog ustupanja vozila osobi bez važeće vozačke dozvole, odnosno položenog vozačkog ispita.
Barska saobraćajna @PolicijaCG zaustavila je i procesuirala maloljetnika starog 14 godina, koji je upravljao vozilom brzinom od 101 km/h⚠️Protiv njegovog oca, F. G., podnijeta je prijava zbog ustupanja vozila licu bez važeće vozačke dozvole, odnosno položenog vozačkog ispita. https://t.co/PsD5vQzXoS— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)November 2, 2026