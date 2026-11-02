Barska policija je zaustavila i procesuirala maloljetnika starog 14 godina, koji je upravljao vozilom brzinom od 101 km/h, saopštili su iz Uprave policije na društvenoj mreži X.

Izvor: MONDO

Kako navode, protiv njegovog oca, F. G., podnijeta je prijava zbog ustupanja vozila osobi bez važeće vozačke dozvole, odnosno položenog vozačkog ispita.