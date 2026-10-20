Podgorička policija uhapsila je maloljetnika starog 17 godina jer je, kako se navodi, napravio niz prekršaja.

Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Kako piše u objavi Uprave policije na mreži Iks (X), on se nije zaustavio na znak Stop, prošao je kroz crveno tri puta i vozio bez vozačke.

"Službenici saobraćajne policije Odjeljenja Bezbjednosti Podgorica lišili su slobode maloljetnog vozača starog 17 godina. On se nije zaustavio na izdat znak 'Stop', prošao je kroz crveno svjetlo na semaforu tri puta, upravljao vozilom bez vozačke dozvole i sa isteklom saobraćajnom dozvolom", navodi se.