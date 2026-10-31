Odjeljenju bezbjednosti Bijelo Polje 23. oktobra prijavljeno je da je iz crkve Svetog Nikole, u mjestu Nikoljac, opština Bijelo Polje, otuđen novac u iznosu od oko 900 eura.

Izvor: Uprava policije

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje rasvijetlili su krađu počinjenu na štetu crkve Svetog Nikole u mjestu Nikoljac i, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, podnijeli krivičnu prijavu protiv S.R. iz Bijelog Polja, osumnjičenog za ovo krivično djelo.

Odjeljenju bezbjednosti Bijelo Polje 23. oktobra prijavljeno je da je iz crkve Svetog Nikole, u mjestu Nikoljac, opština Bijelo Polje, otuđen novac u iznosu od oko 900 eura.

"Postupajući po navedenoj prijavi, policijski službenici preduzeli su niz operativnih mjera i radnji, tokom kojih su identifikovali osumnjičenog S.R. iz Bijelog Polja. Kod ovog lica pronađen je i oduzet novac u iznosu većem od 1.000 eura, za koji se sumnja da potiče iz izvršenja krivičnog djela", navodi se u aopštenju Uprave policije.

Policijske aktivnosti sprovedene su u koordinaciji i saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, nakon čega je, po nalogu postupajućeg tužioca, protiv S.R. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa.