Ministarstvo javne uprave ispituje bezbjednosni incident u digitalnoj mreži Ministarstva pravde, nakon što je otkrivena sporna komunikacija i nekoliko kompromitovanih radnih stanica.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Ministarstvo javne uprave (MJU) utvrđuje da li je Ministarstvo pravde pod hakerskim napadom, nakon što nekim djelovima digitalne mreže resora kojim upravlja Bojan Božović nije moguće pristupiti.

Izvor “Vijesti” iz Ministarstva pravde rekao je da im “ne radi” kaznena evidencija i da službenici MJU utvrđuju šta je posrijedi.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u MJU, Miloš Vujošević, kazao je redakciji da je u srijedu ili četvrtak primijećena “sporna komunikacija” u digitalnoj mreži resora pravde i da imaju “neke kompromitovane (radne) stanice”.

Objasnio je da su na nekoliko računara u MJU detektovali spornu komunikaciju, a zatim je locirali u Ministarstvu pravde.

“... MJU nema nadzor nad njihovom mrežom. Oni imaju svoje rješenje, tako da samo imaju pristup našoj mreži preko jednog uređaja. Mi vidimo komunikaciju, ali ne što se dešava ‘pozadi’, u mreži. Kolege su kod njih i trebalo bi da vide što je tu propust”, naveo je Vujošević, dodajući da je sporna komunikacija izolovana, sanirana i da je u toku analiza svih radnih stanica.

On nije precizirao da li je u ovom incidentu pričinjena šteta.

“To ne mogu da kažem. Ne znamo još situaciju. S naše strane još nema nikakve štete, da je nešto indikativno primijećeno... S njihove strane to će da pogledaju kolege, da preuzmu logove koje budu mogli i da analiziraju. Onda ćemo znati o čemu se radi”, rekao je Vujošević.

Sagovornik tvrdi da ono što se desilo u digitalnoj mreži Ministarstva pravde, nijesu primijetili u drugim resorima, prenose "Vijesti".

“Sve što se desilo, bilo je na tih par radnih stanica... Komunikacija je zaustavljena s naše strane, izolovali smo te radne stanice, da više nemaju mogućnost komunikacije unutar mreže... Mnogo je bitno da u ovakvim situacijama reagujete promptno - ako je došlo do neke loše komunikacije, da se određeni uređaj ili mreže izoluju, i da nemaju komunikaciju s ostatkom”, zaključio je Vujošević.